C-21 face aux multiples visages de la violence

Le projet de loi C-21, qui vise à limiter grandement l’accès légal aux armes à feu, est fortement critiqué par des propriétaires d’armes et le lobby pro-armes. Plusieurs affirment que la loi n’aura aucun impact sur la criminalité armée. Bien qu’ils n’aient pas tort à certains égards, il importe de comprendre que le débat sur les armes à feu dépasse la lutte contre la criminalité.

Une arme à feu facilite l’action de tuer. Un meurtrier doit avoir un motif et l’occasion d’agir. Les armes n’engendrent pas ces conditions, mais une fois que le tueur est en possession d’au moins l’une d’entre elles, lorsqu’il se retrouve en présence de sa victime potentielle, l’arme devient le moyen facile et rapide de commettre le méfait.

Aux États-Unis, 70 % de tous les homicides et crimes commis avec une arme à feu sont trois fois plus mortels que ceux commis avec une arme blanche, et 43 fois plus que ceux commis sans armes. Plus de 30 études scientifiques ont démontré qu’un taux élevé de possession d’armes à feu dans une région est associé à des taux de violence et d’homicides plus élevés.

Aux États-Unis, la violence est donc plus mortelle, car elle implique plus d’armes à feu. La réalité est toutefois plus complexe. En effet, seule une minorité des utilisations d’armes à feu prendront une vie humaine, la forte majorité des propriétaires étant des citoyens responsables et soucieux de la sécurité. La législation des armes à feu demande donc la réconciliation entre ces deux évidences, à savoir que plus d’armes à feu engendrent plus de morts, mais que très peu d’armes à feu sont réellement utilisées pour tuer des gens.

Pour comprendre la situation, il faut diviser la violence par arme à feu aux États-Unis et au Canada en au moins quatre branches distinctes, mais liées entre elles. La première est celle des suicides par arme à feu. La seconde est celle de la violence urbaine, essentiellement d’origine criminelle. La troisième est la violence conjugale et la dernière, mais la plus spectaculaire, est celle des tueries.

Ces quatre branches partagent plusieurs caractéristiques. Elles impliquent des armes à feu ; la plupart des assaillants sont des hommes ; les pensées suicidaires sont souvent des précurseurs aux tueries, alors que certains partenaires conjugaux se suicident après leur acte. Plusieurs auteurs de violence armée ont un passé de violence familiale, soit comme victime, soit comme agresseur.

Outre ces similarités, ces aspects se distinguent sur d’autres plans. La violence urbaine touche particulièrement de jeunes hommes de couleur vivant dans des conditions précaires, alors que les suicides touchent plus particulièrement les hommes blancs âgés.

Les auteurs de tueries s’en prennent généralement à des inconnus, alors que la violence conjugale implique des gens ayant une relation intime. La violence urbaine et les suicides prennent des vies américaines en continu et en nombre difficiles à suivre, alors que les tueries sont relativement rares, quoique trop fréquentes.

L’origine des armes utilisées sépare la violence urbaine des autres formes de violence. Généralement, la violence conjugale, les suicides et les tueries impliquent des armes obtenues légalement, alors que la criminalité urbaine s’équipe sur le marché noir. Aux États-Unis, le sixième des armes de poing utilisées pour commettre un crime a été acquis légalement.

C’est dans ce cadre que le projet de loi C-21, aussi inéquitable soit-il, doit être compris. Son objectif est de réduire la violence engendrée par les armes à feu légalement détenues par les Canadiens, soit les suicides, leur utilisation dans un cadre de violence conjugale et les tueries.