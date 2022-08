Dans une lettre publiée dans Le Devoir du 25 janvier dernier (« Perte de crédibilité ? »), je m’inquiétais de la hausse de l’inflation et du peu de réactions des autorités monétaires. Je voyais un risque que la politique monétaire perde une crédibilité durement acquise. Le taux d’inflation était alors de 5,1 %. Il était de 8,1 % en juin 2022 !

L’inflation s’est donc encore éloignée de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Le taux directeur de la Banque est depuis passé de 0,25 à 2,5 %, mais pourrait bien devoir monter encore beaucoup. Plusieurs souffriront des taux d’intérêt et d’inflation plus élevés, par exemple des retraités, comme nous le rappelle Gérard Bérubé dans Le Devoir du 30 juillet (« La pension a mal de l’inflation »).

Qu’est-ce qui a causé ce dérapage inflationniste ? Des chocs internationaux et une politique fiscale très expansionniste n’ont pas aidé, mais les autorités monétaires auraient pu contrer ces facteurs en resserrant plus tôt leur politique. Je propose ici trois facteurs pouvant expliquer qu’elles ne l’aient pas fait. Je discute aussi de possibles solutions.

Premièrement, les prévisions d’inflation des banquiers centraux restent basées, en grande partie, sur un cadre assez simple reliant l’inflation à l’écart de production (écart entre le niveau d’activité économique observé et son niveau potentiel) et aux attentes inflationnistes. Le dérapage inflationniste en cours montre les limites de cette approche, limites déjà soulignées dans de nombreuses études.

Il serait prudent de tenir compte d’autres approches. Pourquoi, par exemple, ne pas redonner un rôle plus important à la monnaie ? Après tout, l’inflation est le rythme auquel la valeur de la monnaie baisse, ce qui devrait s’expliquer par l’évolution de l’offre et de la demande de monnaie. La croissance des agrégats monétaires canadiens a été très rapide en 2020-21 ; signal qu’il aurait peut-être fallu prendre plus au sérieux.

Deuxièmement, les cibles d’inflation ont été mises en place dans les années 1990 au Canada et dans d’autres pays. La tâche de la Banque du Canada était alors claire : maintenir l’inflation près de la cible de 2 %. Ce faisant, elle allait contribuer à rendre l’économie plus stable et plus efficiente. Mais, depuis, l’attention des autorités monétaires, au Canada et ailleurs, s’est tournée vers d’autres sujets.

Au Canada, par exemple, les objectifs de stabilité financière et de maximisation du niveau d’emploi doivent être pris en compte par la Banque du Canada, ce qui complique sa politique. La Banque du Canada s’est aussi intéressée à de nombreux sujets peu ou pas reliés aux instruments de sa politique : changements climatiques, pipelines, inégalités, etc. Il faudrait songer à refocaliser l’attention des banquiers centraux sur la cible d’inflation, une tâche déjà difficile, et laisser à d’autres agences la responsabilité de s’intéresser aux autres sujets.

Troisièmement, l’échéance électorale de 2021 peut-elle expliquer le fait que la Banque du Canada n’ait pas agi plus rapidement pour contrer les pressions inflationnistes ? Je rappelle que l’inflation atteignait déjà 4,1 % en août 2021. Des chercheurs ont conclu que le cycle électoral pouvait affecter les décisions des banques centrales. Peut-être faudrait-il repenser la gouvernance de la Banque du Canada afin de réduire le risque que la politique partisane soit la cause de décisions sous-optimales.