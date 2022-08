La grande illusion du service à la clientèle

Deux ans et demi de pandémie auront suffi à nous faire perdre bon nombre d’illusions que nous entretenions encore au sujet du monde dans lequel nous vivons, notamment en ce qui a trait au service à la clientèle. En effet, la précieuse relation client et sa promesse intrinsèque d’excellence des produits et services sont pour le moins malmenées.

La réalité est toute autre et le réveil brutal, c’est le moins qu’on puisse dire. Sans parler d’aéroports et de valises, nombreux sont les consommateurs qui ont de plus en plus l’impression d’avoir une poignée dans le dos. Le rapport de force a indubitablement changé. Quiconque fréquente le moindre commerce peut, en y pénétrant, avoir carrément l’impression de devoir y travailler, parfois même plus ou autant que les employés présents.

Passer à la caisse à l’épicerie ressemble de plus en plus à la traversée d’une intimidante douane. Outre les difficiles échanges à travers les vitres de protection et les masques avec des employés indifférents, les clients sont tenus de participer activement et rapidement à la transaction : présentation de sacs réutilisables et carte de fidélité ; emballage des articles et paiement, sans oublier la remise du panier à sa place désignée.

Si la mise en place de caisses électroniques dans plusieurs commerces a permis la réduction de coûts d’exploitation, il reste que procéder au moindre achat s’avère souvent fastidieux. Les machines capricieuses, les sons déplaisants qu’elles émettent, les erreurs incessantes requérant l’aide d’employés impassibles qui observent les clients se démener les bras croisés. Malgré ce que l’on tente de nous faire avaler, sur le plan humain, l’automatisation est un échec total et une réelle source d’irritation.

Et bonne chance aux valeureux qui tentent une sortie au restaurant. Bien sûr, il y a pénurie de main-d’oeuvre… Il reste que l’expérience est complètement transformée. Le service dans bon nombre d’endroits semble assuré par des novices facilement distraits. Les clients, à leur merci, n’osent protester dans l’espoir de recevoir leurs mets dans un délai raisonnable.

Les rôles sont dorénavant inversés. Les prix ont augmenté et les pourcentages de pourboires suggérés aussi. Les 15 % ne suffisent plus… Sans oublier l’expérience client gâchée par le va-et-vient constant des livreurs impatients, cellulaires à la main, venus récupérer leurs commandes… Une autre distraction pour le personnel en salle et en cuisine déjà débordé.

On fait état aussi de mesures encore plus radicales mises en place par des restaurateurs : certains exigent en effet un dépôt de réservation sur la carte de crédit, lequel est encaissé si le client ne se présente pas ! Et tant pis si vous avez un empêchement, vous paierez quand même. Le marché que l’on croyait libre ne l’est peut-être plus vraiment, ou n’est destiné qu’aux plus nantis… D’autres requièrent que l’on passe la commande sur cellulaire, que l’on surveille la sortie des plats et qu’on aille soi-même les chercher, et les rapporter aussi ! Et au paiement de la facture, on suggère quand même l’ajout de pourboire. Faudra-t-il bientôt faire la plonge ou vider les poubelles ?

On est entrés dans une nouvelle ère. Malgré le boniment marketing, le client n’a plus souvent raison et c’est même à lui qu’il incombe dorénavant de prouver qu’il donne un bon service aux entreprises qu’il fréquente.