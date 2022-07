Air climatisé: l’insoutenable stupidité humaine

Le Devoir m’apprend que des gérants de commerces montréalais ouvrent grandes leurs portes pendant que leur climatiseur fonctionne (« Le Québec devrait-il interdire aux commerces climatisés de laisser leurs portes ouvertes ? » 27 juillet 2022).

Pour prendre pareille décision, il faut ne jamais s’être demandé où va la chaleur que l’appareil retire du magasin, ne jamais s’être approché du dos d’un réfrigérateur. La chaleur que l’on chasse d’un lieu (intérieur de frigo ou pièce d’habitation) ne disparaît pas. Elle est envoyée ailleurs. Pour cela, on dépense de l’énergie mécanique dont une partie se dégrade en chaleur.

Déjà, refroidir son magasin réchauffe l’air extérieur ; en ouvrir la porte force le système à travailler sans arrêt et amplifie l’effet de la canicule sur l’ensemble des citadins. Agir ainsi est d’une stupidité aussi insoutenable que l’actuel réchauffement climatique ; c’est aussi un inacceptable manque de civisme envers les Montréalais ayant des difficultés respiratoires.

Au Québec, il y a fort peu d’endroits où les systèmes de climatisation et de réfrigération sont utilisés intelligemment. Les magasins et de nombreux autres lieux sont trop froids en été. Pour ne pas geler, je dois toujours enfiler « une petite laine » avant d’y entrer, et à la sortie l’air paraît encore plus suffocant. Pour climatiser adéquatement, il faut créer une température inférieure de seulement quelques degrés à la température extérieure, et non viser 18 degrés Celsius.

En Amérique du Nord, il y a beaucoup de mésadaptés climatiques. Depuis les jeunes gens habillés de vêtements noirs et moulants en plein mois de juillet jusqu’aux concepteurs de nouveaux bâtiments qui ont négligé de les équiper de pare-soleil sur les façades sud. Tous aggravent les problèmes du réchauffement climatique.

Là où l’humain s’est adapté à la chaleur, on se couvre de vêtements amples et clairs, les maisons ont des persiennes ajourées en bois, pour réduire le réchauffement des vitres et augmenter la circulation de l’air. Ici aussi, de petits gestes écolos permettent de mieux survivre aux canicules.

En été, je rafraîchis ma maison sans dépense d’électricité. Les fenêtres sont ouvertes de la tombée de la nuit jusqu’au matin, puis fermées au plus chaud de la journée. Sur les vitres, des écrans, en tissu enduit d’aluminium, réduisent l’entrée de la chaleur. Parfois, des stores en tiges de rotin placés sous l’avant-toit et devant les fenêtres diminuent davantage la température intérieure.

L’ouverture de la porte de la cave favorise une remontée lente de l’air frais vers les étages. Le linge est lavé les journées les plus chaudes et séché sur la corde pour absorber de la chaleur. Des arbres feuillus ombragent partiellement les murs et favorisent la circulation d’air. La vieille brique non vernissée se refroidit comme une gargoulette par évaporation de l’eau à sa surface. Le gazon est tondu sans moteur. L’auto est stationnée sur du gravier clair, et non de l’asphalte. Enfin, je me déplace à vélo ; par temps chaud, c’est bien plus confortable que l’auto.

Collectivement, on peut faire plus : imposer la plantation d’arbres dans les stationnements, rendre le transport en commun gratuit en le finançant par une taxe sur les grosses cylindrées, équiper les HLM de capteurs photovoltaïques et de frigos à énergie solaire, cesser de subventionner la construction de bâtiments sans mur végétal, ni pare-soleil, ni panneau photovoltaïque sur la façade sud.

On peut même en faire davantage : si on peut nous faire passer chaque année à l’heure d’été, pourquoi ne pas changer aussi les heures d’ouverture ? En juin, il fait clair de 4 h à 21 h. Nous pourrions alors travailler et nous activer de 6 h à 11 h et de 16 h à 20 h, afin de fermer bureaux et magasins aux heures les plus chaudes et de consacrer ce temps au repos à l’ombre.

La façon d’agir des magasins montréalais m’a révoltée. Mais l’inaction politique me choque davantage. Surtout, le manque d’imagination et le peu d’intelligence déployé pour progresser vers une civilisation viable sont désolants. C’est une triste illustration de la stupidité humaine.