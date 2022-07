Ce ne sera pas la dernière fois que j’irai en Haïti

Un voyage reporté et deux billets annulés, notamment en raison de la COVID-19 et de l’insécurité dans le pays. C’est après trois ans et demi que j’ai enfin eu l’occasion d’aller passer une semaine en Haïti pour voir certains membres de ma famille et quelques amis.

La veille de mon départ, mon père, qui lorsqu’il se manifeste est généralement vaporeux, m’a suppliée en termes clairs de ne pas remettre les pieds dans le pays. Il m’a nommé des raisons que je connaissais déjà : insécurité, kidnappings, violences, morts. Il y avait toutefois quelque chose de différent cette fois : la charge émotionnelle dans sa voix, la peur.

J’ai décidé de partir, même si le timing n’était pas bon, car je venais de passer trois jours à l’urgence. J’en suis ressortie traitée, mais affaiblie, et à ça s’ajoutait maintenant la peur. C’était la première fois que j’avais peur d’aller dans ce pays que j’aime tant. J’ai pris l’avion, l’estomac noué. Il fallait que j’y aille.

Le jour de mon arrivée, les routes étaient bloquées à plusieurs endroits en raison de manifestations en lien avec la pénurie d’essence dans le pays. Au moins 89 personnes ont été tuées cette semaine-là dans la capitale lors d’affrontements entre gangs rivaux.

Plusieurs enlèvements de personnes circulant en voiture en pleine journée ont eu lieu dans un quartier situé à une trentaine de minutes de là où j’étais logée. J’étais consciente des risques, mais j’y suis allée parce que j’en ressentais l’appel comme un impératif pour différentes raisons. L’une d’elles était la peur de ne plus avoir l’occasion d’y remettre les pieds, voyant les personnes chez qui j’avais l’habitude d’aller quitter le pays peu à peu, lorsque cela était possible. Une autre avait un lien avec des bouleversements familiaux importants et la nécessité d’apporter un peu de réconfort, de soutien émotif, de sécurité affective et d’amour à un être cher en particulier.

Le bonheur d’être enfin réunis et les moments de plaisir et d’affection partagés sont venus confirmer le choix que j’avais fait. Être dans le pays, y être aussi bien reçue et voir des proches m’a aussi fait un grand bien, malgré le contexte difficile. Je me sens généralement plus connectée et vivante. Je suis aussi heureuse d’avoir la certitude que ce ne sera pas, contrairement à ce que j’avais imaginé, la dernière fois que j’irai en Haïti.

Je suis de retour à Montréal. Je laisse derrière moi, jusqu’à la prochaine fois, un pays en crise. Une crise sans nom dont on parle peu, pour ne pas dire pas du tout, ici. Je laisse derrière moi des gens qui vivent avec la peur au ventre chaque jour. Des gens qui voudraient quitter le pays pour pouvoir vivre plutôt que juste survivre, et assurer un avenir à leurs enfants.

J’ai ce privilège que tant de personnes n’ont pas d’avoir un passeport canadien qui permet de voyager pour le plaisir, souvent sans visa. J’ai le privilège de pouvoir quitter quand je le veux un lieu qui serait une menace à ma sécurité, à mon intégrité, à ma vie.

J’aimerais, par mon message, conscientiser un peu les gens à cette notion de privilège. Les inviter à éprouver de la gratitude pour celui-ci, mais aussi et surtout à témoigner leur solidarité et de la compassion aux personnes pour qui la réalité est différente… Ces personnes qui sont devant le non-choix de devoir faire des démarches pour tenter de quitter un pays (parfois au péril de leur vie) qu’elles aiment ou ont aimé profondément. Personne ne devrait vivre ce genre de déchirure, de deuil, de rupture.

Bien sûr, il y a des gens en Haïti qui continuent à vivre, à résister, à garder espoir, à lutter. Je suis de tout coeur avec eux, et une petite lueur qui s’est rallumée en moi me donne l’envie d’y croire moi aussi. J’aime ce pays d’un amour difficile à expliquer.