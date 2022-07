Pour une coalition entre les Premiers Peuples et les Québécois

Après la publication du texte « Vers une coalition entre les Premières Nations et les Québécois ? », publié dans Le Devoir du 21 juin 2022 lors de la Journée nationale des Peuples autochtones, l’auteur Jocelyn Lauzon et un membre des Premiers Peuples, Pierre-Luc Gauthier, ont amorcé une correspondance. Dans le but de lancer une discussion entre nos deux cultures, nous écrivons ce texte en toute humilité, comme une possible base sur laquelle de vrais experts ou organisations pourraient se pencher.

Nous ne sommes que deux citoyens et nous agissons avec de bonnes intentions, sans consultation auprès des groupes mentionnés dans le projet. Nous ne prétendons pas représenter nos cultures, mais nous suggérons une base de discussion en tant que citoyens engagés provenant de ces cultures. Si cette suggestion peut mener à autre chose, ce sera tant mieux ; sinon, nous continuerons nos efforts en ce sens.

Attendu que les cultures des Premiers Peuples, québécoise et anglo-saxonne sur le territoire du Québec sont égales entre elles et qu’il ne devrait y avoir aucune compétition entre ces cultures.

Attendu que les Premiers Peuples sur le territoire québécois sont les suivants: Anishinabeg (Algonquins), Atikamekw Nehirowisiwok (Atikamekw), Eeyou et Eenou (Cris), Hurons-Wendats, Innus, Inuks, Kanien’kehá:ka (Mohawks), Mi’gmaq, Naskapis, W8banakiak (Abénaquis) et Wolastoqiyik (Malécites).

Attendu que les cultures des Premiers Peuples, québécoise et anglo-saxonne se considèrent entre elles comme les fondatrices du Québec moderne, sur ce territoire.

Attendu que les cultures des Premiers Peuples sont menacées sur les territoires québécois, canadien, nord-américain et américain.

Attendu que les langues des Premiers Peuples sont menacées de disparaître.

Attendu que la culture québécoise est menacée sur le territoire canadien et nord-américain.

Attendu que la langue française de couleur québécoise est la langue commune, mais non exclusive, sur le territoire du Québec.

Attendu que la tradition de nommer, dans les postes de prestige de la fonction publique canadienne, des personnes pouvant s’exprimer dans les deux langues officielles du Canada est vitale pour les communautés francophones du Canada afin de faire vivre la dualité linguistique au pays.

Attendu que la promotion d’une culture n’a pas à se faire au détriment de l’autre.

Il est proposé que le gouvernement du Québec s’engage à créer une commission parlementaire permanente consacrée aux enjeux autochtones. Cette commission sera constituée d’une coprésidence (un représentant des Premiers Peuples et un représentant québécois), ainsi que de 11 commissaires représentant chacun des 11 peuples autochtones du Québec.

Cette commission devra se pencher, entre autres, sur les objectifs suivants :

Promouvoir, à l’aide de programmes de financement garantis à long terme, toutes les cultures autochtones sur le territoire du Québec, dont la valorisation de leurs langues, leur histoire, leurs créations artistiques, leur mode de vie, leur spiritualité et leur relation avec l’environnement.

Travailler avec le gouvernement du Québec à l’autonomie des Premiers Peuples.

Travailler avec le gouvernement du Québec pour promouvoir la nomination de candidats autochtones à des postes de prestige dans la fonction publique canadienne et québécoise pour lesquels ils ont les compétences nécessaires, tout en protégeant la place du français dans ces institutions.

Faire la promotion de l’embauche d’une masse critique de représentants des Premiers Peuples au ministère de l’Environnement du Québec.

Travailler en partenariat à une politique de protection de l’environnement.

Lors de discussions sur la mise en place d’une réforme menant à un mode de scrutin proportionnel au Québec, s’assurer qu’un nombre suffisant de sièges seront réservés à des représentants des Premiers Peuples.

Amorcer des discussions sur un programme de réparation pour les Premiers Peuples par la création d’un fonds, entièrement géré par des représentants des Premiers Peuples, constitué à partir de revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles du Québec.