Le milieu communautaire à la rescousse de la santé

La 24e Conférence internationale sur le sida débutera à Montréal dans quelques jours en pleine pandémie de COVID-19, parce que, même si on ne compte plus les vagues, on sait que les virus et leurs variants sont toujours là. Alors, parlons COVID et sida, et rappelons-nous ceux qui sont toujours au front.

La COVID a fait imploser un système de santé imbu de lui-même, horriblement déshumanisé dans une guerre de pouvoirs sourde, indifférente, méprisant les besoins des communautés de souffrants. Ce système a d’abord épuisé et brûlé sa principale ressource, celle des humains y oeuvrant à leurs risques et périls. Nous avions pourtant bâti et implanté, dans la trajectoire de la Révolution tranquille, un vrai réseau de santé communautaire il y a 40 ans, faisant l’envie de très nombreux pays du monde entier.

C’est le communautaire qui, avec enthousiasme et confiance, grâce à son savoir-faire de terrain, à sa débrouillardise et à son ingéniosité, a largement contribué au développement des premiers vrais centres locaux de services communautaires, autonomes, financés et multifonctionnels, dont il ne subsiste que de rares échantillons ! C’est le communautaire qui a accompagné l’angoissante pandémie de sida dès 1979, puis 1984 à la demande expresse du gouvernement désemparé et avec son appui. C’est le communautaire qui, avec l’Organisation mondiale de la santé, a donné son appui en 1981 au futur Institut national de santé publique du Québec. C’est par et pour le communautaire que l’Institut Pasteur de Paris a gracieusement offert la souche initiale du VIH à l’INSPQ en 1984.

C’est encore une fois le communautaire qui a su organiser, au grand soulagement du ministre de la Santé de l’époque, la vaccination lors d’éclosions de méningite bactérienne en 1992. C’est le communautaire qui, à son corps défendant, se préoccupe actuellement des malvenus et des exclus de la société. C’est aussi le communautaire qui a su quoi faire, comment faire et l’a fait dans l’immédiateté, dès juillet 2016, en réaction aux intoxications et surdoses par opiacés, dont le fentanyl. C’est le communautaire qui a lancé la détection et l’analyse des substances ainsi que la transmission de l’information, sur place, en réponse aux horribles deuils des personnes survivantes qui suppliaient d’être informées de ce qui était ajouté dans leurs drogues habituelles pour que cela les tue. C’est le communautaire qui, actuellement, montre les dents et sort les griffes devant l’immanquable stigmatisation autour de la variole simienne.

Le communautaire était disponible avec son savoir-faire face à une autre pandémie virale, celle de la COVID-19. On l’a ignoré et repoussé bourgeoisement, hélas ! C’est tout cela aussi le communautaire.

On parle de dépoussiérer le rapport Clair, un rendez-vous raté avec l’histoire d’il y a vingt ans, et de retourner aux sources du rapport Castonguay-Nepveu de 1971, son plan d’implantation des 146 CLSC, à partir de citoyens, organisateurs communautaires, infirmières, aides-soignantes, députés, administrateurs, travailleuses sociales, médecins, bénévoles, celles et ceux qui savent quoi faire, avec qui le faire, comment le faire, quand le faire et le font.

Laissez-nous faire ! On a déjà commencé. En somme, redonnons aux soignants le plaisir et la gratification de soulager leurs semblables avec rigueur, mais sans la stérilisante rigidité actuelle.