Marcher hors des sentiers battus

Vous êtes-vous déjà couché le soir en vous demandant où le monde allait ? En même temps que de vous sentir impuissant face aux changements climatiques, aux inégalités qui se creusent, à notre dépendance à tout ce système. J’en étais là, il y a quelques années, me questionnant sur l’avenir et me demandant si la vie avait réellement un sens.

Qu’est-ce qui fait en sorte que tout continue comme si de rien n’était ? Pourquoi travaillons-nous dans des endroits où nous ne nous sentons pas à notre place ? J’imagine que de ne pas voir tous les possibles de l’« autrement » n’aide pas à ouvrir l’imaginaire et la créativité.

Avez-vous également remarqué à quel point le temps nous coule entre les doigts ? Accélérer, toujours plus, voilà ce qu’on nous répète depuis notre enfance. Prendre notre temps, ralentir, être silencieux et écouter sont des concepts assez difficiles à intégrer dans notre monde moderne. Je vous écris tout ça en regardant le grand arbre devant chez moi et en écoutant les oiseaux chanter, le vent souffler, et, « magie ! », un colibri vient me dire bonjour à la fenêtre.

Mon bien-être intérieur actuel est indescriptible, et c’est évidemment une gratitude pour la beauté et la puissance de la nature qui m’envahit. Je me dis que si tous ensemble, politiciens, hommes et femmes d’affaires, commerçants, artistes, etc., nous prenions un instant pour reconnaître la nature en nous, cela pourrait amorcer une transition et ouvrir au respect envers cette Terre qui nous fait vivre. On pourrait passer de l’anthropocentrisme au biocentrisme et constater que nous sommes la nature.

J’ai constaté que la société, et donc le système, nous apprend à choisir avec notre tête et non avec notre coeur. Lorsque j’ai finalement décidé d’écouter ce dernier, j’ai choisi ce chemin inconnu qui me fait sentir pleinement vivante, connectée et reconnaissante. C’est ainsi que je crée chaque jour la vie qui me fait vibrer. Un pas à la fois, je vis pleinement chaque instant, car ce n’est pas la destination qui compte, mais bien le voyage.

Il y a quelques années, quand mon esprit s’est ouvert assez pour prendre pleinement conscience du monde dans lequel nous vivons, j’ai décidé de cofonder la première coopérative en ingénierie au Québec avec sept autres personnes : ALTE Coop. Nous avons voulu créer un espace de travail à notre image nous permettant d’écouter nos coeurs en vivant nos passions, en oeuvrant pour plus grand que nous, afin de bâtir un monde respectueux de l’environnement, des humains, et en nous encourageant à développer notre autonomie.

Notre vision consiste à « remettre l’humain au coeur de l’ingénierie » à travers notre branche du bâtiment écologique, de l’énergie et des procédés durables. J’ai également eu la chance de m’impliquer dans plusieurs projets passionnants, de plus en plus alignés sur ce que je suis et me permettant de toucher à cette intégrité intérieure.

J’y ai découvert plusieurs autres mondes, d’autres façons de voir et de concevoir les choses, j’ai appris à me connaître (un processus continuel), à comprendre les clés de la communication consciente, à intégrer tranquillement, mais sûrement, cette vision de la vie que je souhaite. Je me forme en herboristerie pour comprendre les bienfaits et la puissance de guérison des plantes, je crée mon propre jardin en me basant sur les enseignements de la permaculture et j’utilise le tarot comme allié afin d’apprendre à me découvrir davantage.

Et vous, saviez-vous que l’on peut construire des bâtiments à l’aide du chanvre, de la paille, de la terre, de matériaux recyclés et naturels ? Saviez-vous que l’on peut concevoir nos bâtiments de façon intelligente pour nous chauffer en grande partie avec le soleil ? Saviez-vous qu’il y a des personnes qui vivent en collectif, en communauté, en écovillage, développant d’autres façons de penser, de communiquer et de créer ? Saviez-vous que l’on peut produire notre nourriture différemment à l’aide de la permaculture, du bio-intensif et de l’agriculture biologique ou régénérative ?

Saviez-vous que l’on peut travailler autrement : coopérative, OBNL, intelligence collective, autogestion, cocréation ? Saviez-vous qu’il faut parfois honorer notre douleur face à ce qui se passe dans le monde pour parvenir à créer un mouvement en nous qui nous amènera à faire autrement ? Saviez-vous que l’on peut être ingénieur, herboriste, jardinier, conférencier, entrepreneur, citoyen engagé, tirer les cartes, et tout ceci dans le même but : être au service de la vie !

C’est ce que j’ai découvert en écoutant mon coeur ! Et vous, qu’allez-vous découvrir ?