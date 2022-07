Plan vert de Tartuffe au cimetière

Aimeriez-vous que vos parents soient inhumés dans un lieu abandonné ? Souhaitez-vous être inhumés dans un lieu abandonné ? La mémoire de vos parents est-elle importante pour vous ? Même si vous faites partie des gens qui visitent rarement les sépultures de leurs parents (ces lieux ne sont guère réjouissants, sauf pour les joggeurs et autres marmottes), ces questions vous préoccupent, vraisemblablement.

Sachez qu’au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le plus grand du Canada, situé au coeur de l’île de Montréal, il n’y a pratiquement plus aucun entretien, et ce, depuis longtemps. L’herbe haute cache les inscriptions des monuments. On se croirait dans une zone désaffectée. Il faut le voir pour le croire.

Le mois dernier, à genoux sur la tombe de mes parents, muni de mes cisailles, j’ai d’abord coupé l’herbe, puis passé la tondeuse mécanique et finalement désherbé autour des fleurs, qu’on ne voyait plus au pied du monument. Est-ce normal d’avoir à agir ainsi ? Combien de personnes peuvent le faire ? Nous étions quelques-uns sur place. À proximité, une vieille dame, visiblement désemparée par l’état de la tombe d’un parent (son mari, peut-être ?), m’a salué avant de partir. J’y retournerai prochainement.

La stratégie de l’administration du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, jusqu’à récemment, était simple. Peu de gens visitant les sépultures de leurs parents, et les personnes inhumées étant, au sens propre et au figuré, une clientèle (très) captive, on laissait hurler les quelques loups en se disant qu’ils finiraient par se fatiguer. D’autant plus que, le cimetière étant un lieu privé, le grand public et les gouvernements ne s’y intéresseraient pas, peut-on présumer.

Mais l’an dernier, nous avons été nombreux à nous heurter à l’entrée fermée du cimetière le jour de la fête des Mères. Les plaintes, médiatisées, ont finalement convaincu l’administration d’ouvrir les portes le dimanche. Une dure bataille pour un geste gratuit. L’article du journaliste Zacharie Goudreault paru le 20 juillet dernier dans Le Devoir a finalement sorti l’administration du cimetière de son mutisme.

On y apprend que des familles songent à déplacer les sépultures de leurs proches dans un autre cimetière et que l’administration est débordée par les plaintes. Jean-Charles Boily, chef de la direction de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal, fournit, dans sa lettre parue le lendemain, toujours dans Le Devoir (en ligne), des explications dignes d’un conte de fées pour idiots.

On connaissait déjà les problèmes financiers et de relations de travail du cimetière. J’invite toute personne voulant se détendre dans la nature sauvage et rire un bon coup à se rendre au cimetière, Le Devoir en main, pour y lire le texte de M. Boily. Voilà qu’il nous apprend que l’abandon de l’entretien du cimetière est le résultat d’un plan vert pour promouvoir l’écologie, que celui-ci fonctionne et qu’il a l’appui de ses clients !

Il suffisait d’y penser ! N’importe quelle organisation digne de ce nom aurait remplacé cette « administration » et trouvé des solutions dignes et viables pour régler ces problèmes qui durent depuis longtemps.