Un accès à la SEPAQ pour tous?

Nous rentrons tout juste d’un court séjour en chalet EXP, au parc national du Mont-Tremblant. J’affectionne ce parc extraordinaire, qui représente pour moi la quintessence des Laurentides. J’y viens depuis plus de cinquante ans et je ne m’en lasse jamais. Outre la valeur exceptionnelle de l’expérience nature, j’y apprécie la disponibilité et la gentillesse du personnel de la SEPAQ, la variété et la qualité des installations et des activités offertes et le grand souci d’éducation à la conservation de l’environnement qu’on y soutient.

En somme, pour celles et ceux qui aspirent à vivre un grand moment de paix et de sérénité dans la nature, que ce soit en chalet, en prêt-à-camper ou sous la tente, c’est un endroit incontournable.

Pourtant, si nous désirons y retourner l’an prochain, ma conjointe et moi, nous devrons payer des frais d’accès au parc de 9,25 $ par personne par jour, à moins d’acheter une carte annuelle au coût de 83,50 $ par personne, qui donne un accès illimité à l’ensemble des parcs de la SEPAQ, ou encore à 46,25 $, pour accéder à un seul parc. Il n’y a aucun rabais accordé pour l’âge, sauf si l’on a 17 ans ou moins. Une remise de 50 % avait été consentie sur l’achat de la carte annuelle en 2020 et en 2021, grâce à une subvention du ministère du Tourisme, mais elle n’a pas été renouvelée cette année. (La COVID est toujours parmi nous, mais les sous ont disparu…)

Je devrai aussi, pour accéder à un chalet EXP, payer une taxe sur l’hébergement (sujette à la TPS et à la TVQ) de 4,83 $ par jour. Enfin, j’aurais tout intérêt à m’y prendre dès à présent pour m’assurer une place, car les réservations pour l’ensemble des chalets de la SEPAQ sont déjà ouvertes depuis avril dernier, pour l’été 2023.

En fait, si j’ai réussi à louer quelque chose pour trois jours, cette année, c’est tout à fait par hasard, et en m’y prenant à la dernière minute ! C’est sans doute la meilleure chose à faire pour m’assurer d’avoir une belle température pendant mon séjour, puisque, selon la byzantine politique tarifaire de la SEPAQ, les réservations de chalets ne sont pas remboursables à moins de trente jours de la date fixée. Quand on connaît l’instabilité de notre météo estivale, il vaut mieux partir du point de vue qu’on ira de toute façon, beau temps, mauvais temps, puisque de toute manière, c’est payé !

Et puisque nous avons acheté notre forfait annuel, pourquoi ne pas en profiter pour aller nous baigner dans le lac des Deux-Montagnes, au parc d’Oka ? La plage y est belle et surveillée. Mais il nous faudra tout de même débourser 10,50 $ par automobile pour le stationnement, idem au parc du Mont-Orford ou de la Yamaska.

Comment, au Québec, justifier une telle tarification ? J’ai certes largement les moyens de payer mes séjours SEPAQ, mais ce n’est pas le cas de tous les Québécois, surtout pas dans une période d’inflation galopante.

Les parcs nationaux du Québec sont un trésor apprécié des visiteurs du monde entier, et à l’entretien desquels tous les Québécois contribuent. Ne serait-il pas possible que les citoyens du Québec aient au moins droit à un tarif préférentiel, par exemple sur présentation du permis de conduire ? Dans le même esprit, une remise pourrait aussi être accordée aux seniors. Ce serait la moindre des choses.

Un État qui a les moyens d’offrir un cadeau de 500 $ à chacun de ses contribuables (par surcroît après les deux années coûteuses de la pandémie, dont nous sortons à peine) est un État riche. C’est, me semble-t-il, son devoir d’offrir à ses administrés l’accès le plus large possible à ses richesses naturelles, quand cela ne serait qu’une question de sensibilisation à la valeur de ces dernières…

Et s’il fait vraiment trop chaud cet été et que, désireux d’aller m’étendre sur une plage propre, surveillée et d’accès facile, j’en ai assez de ma piscine, la plage Jean-Doré de l’île Sainte-Hélène ne me coûtera qu’un aller et retour en métro et le prix d’un abonnement familial annuel de 22 $ l’an. C’est déjà ça !