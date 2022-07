L’anglais, langue commune du Nouveau-Brunswick… et de Montréal

La langue commune, c’est celle qu’on peut utiliser en public sans ressentir de malaise. Cela implique que vous puissiez échanger avec quelqu’un qui trouve son emploi tout aussi normal que vous.

L’anglais, par exemple, est la langue commune employée sans malaise dans toutes les provinces de l’ouest, de l’Ontario à la Colombie-Britannique, en passant par le Yukon et le Nunavut.

L’anglais régit aussi la plupart des échanges dans les Maritimes, de Terre-Neuve au… Nouveau-Brunswick. Oui : l’anglais est aussi la langue commune à l’échelle de la seule province officiellement bilingue au Canada. De la péninsule acadienne à Edmundston, et de Bouctouche à Moncton, tout anglophone se fait servir facilement dans sa langue, et même avec une courtoisie enviable. Parce que le francophone qui cherche la réciproque, c’est-à-dire à recevoir un service dans sa langue dans les villages anglophones, lui, se fera au mieux fusiller du regard, comme s’il avait commis un crime de lèse-majesté. Au pire, il sentira une hostilité larvée s’installer.

Chacun de mes séjours me le confirme. Mon dernier passage à Fredericton me l’a brutalement rappelé… Le bilinguisme n’y est que de façade : derrière un affichage bilingue racoleur se cache un profond et tenace refus de la plupart des boutiquiers, commerçants, et serveurs de la capitale de la province de condescendre à parler français. Même dans les endroits les plus touristiques, comme le triangle formé par l’hôtel de ville, l’Assemblée législative et la rivière Saint-Jean, l’unilinguisme anglais suffit amplement à se faire embaucher pour échanger avec les clients.

Idem à Montréal

C’est la situation qui est en train de se cristalliser à Montréal : parler en français à un quidam dans la rue, au serveur du restaurant ou à l’employé du dépanneur s’avère désormais risqué… On risque de créer un malaise, ou de recevoir un refus bien senti.

Dans un pub à deux jets de pierre du Complexe Desjardins et de la Place des Arts, nous étions cinq clients à commander une bière à une serveuse qui refusait de passer au français avec une troublante ténacité. Ce n’est qu’au moment de payer que nous découvrîmes qu’elle parlait français : la perspective d’un pourboire rend bilingue, parfois, mais ne suffit pas toujours.

Le lendemain matin, dans le même Tim Hortons qui a fait sortir Serge Denoncourt de ses gonds, devant mon insistance, la serveuse a dû se faire remplacer par un autre employé qui, au moins, baragouinait notre langue non commune. Puis, dans un pub du centre-ville, la serveuse s’est révélée incapable de passer au français devant sa douzaine de clients francophones… Son unilinguisme militant forçait aussi tous ses collègues à lui parler la langue dominante du Canada.

L’enjeu actuel est de taille : plus le temps passe, et plus l’anglais s’enracine comme langue commune de Montréal, pendant que le français est repoussé hors de Montréal. Sur l’île, désormais, un candidat qui veut se faire élire maire, conseiller ou député doit à tout prix éviter de dire qu’il se battra pour défendre le français. S’afficher comme francophile lui garantit une cuisante défaite.

Il faut renverser la vapeur par tous les moyens possibles, et l’un de ceux-là consiste à appliquer la loi 101 au collégial.