Chère (et inaccessible) Montréal

Dans Le Devoir d’une belle fin de semaine de juillet, Jean-François Lisée y va d’une chronique intitulée « Chère Montréal ». Dans cet éloge de notre ville, il met en perspective le travail de longue haleine accompli depuis qu’il y vit. Le point de vue, le lieu de regard, y est conforme à ce que le marché encourage, à ce que ce dernier veut faire apparaître. Le choix de taire les raisons des départs va évidemment avec l’apologie qu’il fait de la ville.

Un autre jour, l’auteur pourra peut-être se placer du point de vue des artistes, des étudiants, des familles, des travailleurs et des forces de changement qui voulaient ou tentent encore d’agir de peine et de misère pour la société en se débattant contre le marché. C’est pour eux qu’on aurait dû depuis longtemps mettre en place des aires et des lieux libérés de structure incapacitante. C’est pour ces gens qu’on devrait permettre d’agir contre les spéculateurs et les multinationales.

Jean-François Lisée ne parle pas de ce qui aurait pu exister, de ce que nous devrions voir. Le marché des chaussures n’est sûrement pas contre. Et à part les départs, qu’en est-il des effacements de tout un pan de la société urbaine dont la seule réussite est de contribuer à la diminution du taux de chômage en travaillant dans des domaines la plupart du temps éloignés des talents, des objectifs, des aspirations et des besoins de la société ? J’imagine que tout a l’air beau quand on voit les cafés, les bars, les scènes, les rues et les pistes cyclables bien remplis. La surface s’améliore.

D’un point de vue surtout bourgeois, elle est même parfaite.

Si l’image de la ville est séduisante, si ce qu’elle reflète est si admirable, qu’on nous dise de quoi elle est le réel reflet, surtout de qui. Lorsqu’on lui parle comme à une femme, qui doit être belle puisque les hommes qui viennent ici pour elle nous le disent pendant le Grand Prix ou le repêchage, cette image, à qui doit-elle réellement plaire ? Qui d’autre a le temps d’y voir toute cette beauté après son travail ?

Pourtant, le temps, dans la ville, est l’argent de la cité et, comme partout, toujours, ce temps payé ne revient plus. Quand la beauté suffit à Montréal pour être la métropole accomplie, à quoi bon l’inscrire dans un grand rêve inachevé où l’on y serait libres ? Qui souhaite donc encore la transformer en lieu de vie plutôt qu’en zone d’exploitation dont le moindre carré de briques est mis aux enchères ? Quand la majorité des petits propriétaires ne pourront plus payer ce qu’ils ont réussi à hypothéquer il y a moins de cinq ans, à qui se destinera Montréal ? Quand derrière les façades le tissu social se dégrade, se détricote et que les fils cèdent à force de s’user sur les artères, que retient-on de la mixité ?

L’image reluit comme une flaque d’eau au pied d’un brumisateur en acier inoxydable sur une rue commerçante piétonnière où le prix du fromage suit celui des loyers. Les critiques sont rares devant les nouvelles constructions des architectes qui, pour la plupart, suivent l’argent, puis espèrent de belles photos avant l’apparition des graffitis antiracistes et anticapitalistes qui sont les seuls éléments à briser le parfait reflet.

J’attends la suite. Plusieurs sont déjà prêts. Il faudrait pourtant envisager la ville comme un bien commun accessible à tous ses habitants, qui devraient pouvoir y vivre et la façonner à leur image, comme le proposait il y a 54 ans Henri Lefebvre avec son concept du droit à la ville. Le droit de refuge, lui, est encore à inventer. Pour l’instant, la spéculation fait le ménage.

Comme pour certains rêves partagés, pour vraiment bien vivre à Montréal, on aura besoin de grands moyens et de grandes visions, tenues à bout de bras avec la certitude qui a permis ce qui est arrivé, mais conjuguée cette fois avec le courage d’agir contre le marché. Et par-delà ce dont nous nous félicitons aujourd’hui.