Le Québec devrait avoir une représentation diplomatique à Kigali

Le hasard a voulu que je sois le tout premier citoyen canadien et québécois à avoir habité et travaillé à Kigali. C’était en 1964-1966, alors qu’à titre de « volontaire » de SUCO, j’ai enseigné au collège Saint-André de Kigali, deux ans à peine après l’accession du Rwanda à l’indépendance et un an après la fondation de l’Université nationale du Rwanda, à Butare, par le père Georges-Henri Lévesque et un groupe de dominicains et de laïcs québécois.

Notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, nous annonce que le Canada établira « une ambassade permanente » à Kigali et nommera un « ambassadeur » à ce poste. Le Canada a déjà à Kigali un « Bureau » qui, comme le Rwanda fait maintenant partie du Commonwealth, porte le nom de « Bureau du Haut-Commissariat du Canada à Kigali ».

Le titulaire de ce Bureau est le Haut-Commissaire du Canada à Nairobi, au Kenya, qui représente aussi le Canada au Burundi, en Ouganda et en Somalie. Il se nomme Christopher Thornley et, originaire de la Colombie-Britannique, il parle sans doute aussi bien le français que le swahili, l’inuktitut ou le serbo-croate…

Au Rwanda, l’anglais a supplanté le français comme langue d’enseignement et de l’administration en 2010, bien que le français y demeure une langue vivante et une des langues officielles du pays avec le kinyarwanda, l’anglais et le swahili. Au Burundi voisin, le français occupe toujours la première place comme langue européenne officielle, mais l’anglais y a obtenu aussi le statut de langue officielle aux côtés du kirundi et du français.

Il n’y a sans doute pas de pays subsaharien où le Québec a laissé sa marque de façon plus importante qu’au Rwanda. Le père Lévesque et le général Dallaire y sont pour beaucoup, mais aussi tous les étudiants rwandais qui ont fréquenté l’Université nationale du Rwanda et les universités québécoises.

Ainsi la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie, a un frère, un de mes anciens élèves du collège Saint-André, Landoald Ndasingwa, qui a étudié à l’Université Laval, puis à l’Université de Montréal, qui a épousé une Montréalaise et qui a eu deux enfants canado-rwandais. Ministre, Landoald a été assassiné ainsi que son épouse, Hélène, et leurs deux enfants dès le premier jour du génocide de 1994, par la Garde présidentielle du Rwanda.

L’avenir du français se joue en Afrique, et le Québec devrait ouvrir une représentation du Québec à Kigali, comme il en a à Dakar et à Abidjan, en Afrique de l’Ouest. Au total, les onze pays francophones de l’Afrique de l’Ouest avaient, en 2016, une population totale de 158 millions d’habitants. Or, à eux seuls, le Rwanda, le Burundi et le Congo-RDC en comptaient, à la même époque, 103 millions, et le Québec en est actuellement absent.

Un pôle important

Pour y retrouver sa place historique, le Québec a le choix entre trois capitales : Kigali, Kinshasa et Bujumbura.

Kinshasa serait un choix judicieux si cette ville présentait un niveau de sécurité acceptable. Malheureusement, le gouvernement du Canada recommande d’y éviter tout voyage non essentiel, tout comme il recommande d’éviter tout voyage à Bujumbura pour des raisons de tensions politiques.

Par contre, Kigali est une des villes les plus sûres d’Afrique subsaharienne, ce qui explique en partie sa faveur grandissante auprès des grandes agences internationales. Il faut dire que le produit par habitant du Rwanda est 2,6 fois supérieur à ceux du Burundi ou du Congo-Kinshasa.

Kigali est devenue un pôle important en Afrique tant anglophone que francophone. C’est une ville dynamique d’une extrême propreté (nous devrions nous en inspirer) et, grâce à sa diplomatie et à ses performances économiques, le Rwanda est devenu un leader de premier plan, tant en Afrique, dans la Francophonie que dans le Commonwealth.

Quand je retourne au Rwanda et que je vois des Ontariens ou des Britanno-Colombiens occuper à l’University of Rwanda les postes jadis occupés par des Québécois, je me dis que nous avons tort de ne pas réagir et de ne pas nous appuyer sur les milliers de Rwandais ayant gardé un excellent souvenir de notre présence en terre rwandaise pour redresser la tête et reprendre notre place dans ce beau pays et dans cette partie de l’Afrique qui comprend le Burundi et le Congo-RDC.

La bataille pour le rayonnement international du français passe aussi par Kigali.