Le retour du chantage

La semaine dernière, la CBC rapportait qu’un grand nombre d’employés du secteur des jeux vidéo au Québec vivent des frustrations depuis l’adoption de la loi 96.

Si le gouvernement ne modifie pas la clause la plus controversée de la loi, laquelle stipule que les services de l’État seront désormais communiqués exclusivement en français aux immigrants arrivés au pays depuis six mois, il se pourrait bien que nous assistions à une vague de départs chez les 10 000 employés de l’industrie.

Au Québec, nous sommes plus que familiers avec ce genre de menaces. À vrai dire, elles sont carrément redondantes depuis au moins soixante ans.

Dans son excellente biographie de Daniel Johnson, Pierre Godin documente de façon quasi cinématographique l’un des premiers épisodes de la « fuite des capitaux ». On est en 1967. Le Québec entre alors dans une nouvelle ère. Johnson père est gravement malade et se repose à Hawaï. Les bombes du FLQ continuent de sauter, le Parti libéral de Jean Lesage a subi la défaite un an plus tôt, Charles de Gaulle est venu rappeler aux Québécois qu’ils pouvaient participer à l’histoire et René Lévesque s’apprête à publier Option Québec.

Pour la finance montréalaise, cette conjoncture est une catastrophe. C’est pourquoi on décide de dépêcher le gratin francophone de la rue Saint-Jacques à Hawaï. Paul Desmarais, Marc Carrière et Marcel Faribault espèrent alors profiter de la vulnérabilité du premier ministre Johnson et le convaincre de procéder à un recul stratégique. Les hommes d’affaires ont bien répété leur pirouette dans l’avion. Le projet d’« Égalité ou indépendance » de Johnson a déjà commencé à bouleverser le milieu des affaires, il faut être raisonnable après tout, lui répètent-ils.

Fatigué, Johnson obéit.

En rentrant à Montréal, le premier ministre reçoit un appel de Jacques Parizeau, alors membre du conseil d’administration de la Caisse de dépôt. Ce dernier est catégorique : aucune transaction irrégulière n’a été enregistrée sur les titres du Québec dans les dernières semaines.

Ce sont pourtant ces titres qui se seraient envolés les premiers s’il y avait — vraiment — eu un vent de panique.

Trois ans plus tard, deux jours avant l’élection de 1970, le Royal Trust de Montréal met en scène une autre « fuite des capitaux » dans l’espoir de décourager la population à voter pour le Parti québécois de René Lévesque. Des photos de la mascarade sont publiées à la une de tous les journaux le lendemain. Encore une fois, le chantage est payant puisque les Québécois élisent Robert Bourassa.

Des exemples comme ceux-là, il y en a des centaines.

Chaque fois que les Québécois se donnent de modestes moyens d’aspirer à une existence à peu près décente, ils doivent se heurter au spectre du déclin économique. En 1976, plus de 200 sièges sociaux décident de quitter le Québec à la suite de l’élection du Parti québécois.

Pourtant, comme l’a rappelé Jacques Parizeau vingt ans plus tard, pendant trois années d’affilée, « soit en 1977, en 1978 et en 1979, les investissements manufacturiers ont augmenté au Québec plus rapidement qu’en Ontario. Vive l’incertitude politique ! »

Face à cette nouvelle vague de chantage qui risque de s’abattre sur le Québec avec l’adoption des lois 96 (Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français) et 21 (Loi sur la laïcité de l’État), les plus incertains d’entre nous auraient tout intérêt à revisiter la courageuse pensée de Jacques Parizeau. Diplômé de la London School of Economics et architecte du Québec inc., ce dernier n’a jamais bronché devant les bravades de la finance, celle-ci étant la plupart du temps insensible et hostile aux intérêts supérieurs de la nation québécoise.

Face à un Bernard Finestone, président du Montreal Board of Trade, qui conseillait à Camille Laurin de ne jamais oublier qu’il n’était après tout qu’un ministre impuissant devant la finance anglo-saxonne, Parizeau répondait tout simplement : « Bon débarras ! »

La même année, devant le parterre hostile de la Chambre de commerce, il interrompait son discours, levait les yeux vers la foule et lui rappelait que « la fierté d’être ne compromet pas la prospérité ».

Jacques Parizeau avait compris que les Québécois sont débrouillards et trouvent toujours des solutions depuis 1759. Il avait aussi compris que ramper n’en sera jamais une.