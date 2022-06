La féminisation du leadership, solution à un déséquilibre

Dans une période de bouleversements des environnements politique, économique, social et technologique du monde des affaires, les organisations de toutes origines doivent aujourd’hui, plus que jamais, proposer de nouveaux modèles visant une prospérité plus durable de la société.

L’incertitude de cette période nous force aussi à revoir nos processus internes et externes sur quatre grands axes : le développement social, environnemental et économique des affaires ; l’épanouissement et le plein développement du potentiel humain ; la création de nouveaux bilans d’entreprise et une prise de mesures et de positions qui permet l’évolution de la société.

La grande turbulence à l’échelle planétaire nous confirme que le moment n’aura jamais été aussi propice pour réfléchir à de nouveaux concepts de leadership qui guideront notre évolution. C’est dans cette mouvance qu’à l’automne 2020 un groupe de travail sur la féminisation du leadership s’est formé afin d’écrire et d’agir ensemble sur les déséquilibres actuels en proposant de nouveaux modèles qui permettront de changer le cours des choses et de voir à la « ré-évolution » de nos organisations.

Cette alliance unique en son genre regroupe plus de 175 leaders d’entreprises provenant du monde des affaires, de l’économie, de la culture, de la santé, des médias, du sport, des institutions d’enseignement, de la recherche du Québec, du Canada et de la francophonie.

La féminisation du leadership vise à promouvoir un leadership inclusif qui s’élève au-delà du genre, une plus grande diversité et un partage des responsabilités dans les instances dirigeantes. Cette posture mentale constitue un véritable moteur de transformation pour la société. Afin d’atteindre une société plus épanouie, égalitaire et inclusive, un engagement de tous les milieux, publics comme privés, à assumer un véritable leadership et à exercer une influence positive est crucial.

En octobre 2021, le premier grand symposium sur la féminisation du leadership avait lieu et était le point culminant d’une année de travail pour les membres de l’alliance. Il s’agit d’une initiative unique et jamais vue, qui a permis de réunir plus de 400 leaders et acteurs clés et de mettre en lumière plusieurs constats et pistes de solution.

Il est reconnu au Québec que tous les êtres humains sont égaux et que le droit à l’égalité est indissociable du bien-être collectif de la société. Pourtant un déséquilibre persiste. Les femmes sont parmi les communautés qui font face à de nombreux obstacles culturels et systémiques, des stéréotypes et des préjugés qui ont de grandes incidences au niveau individuel, organisationnel et social. La récente crise sanitaire a de plus été une source de recul sur le positionnement des femmes dans notre société puisque celles-ci ont été plus durement touchées au point que l’on a craint une détérioration de la condition féminine.

Nous lançons aujourd’hui notre « déclarAction » dans laquelle nous nous engageons à :

Promouvoir un leadership plus féminin et plus inclusif, ses valeurs fondamentales et son avantage économique, social et durable, en valorisant toute action basée sur la parité, l’équité et l’inclusion et en favorisant l’acquisition de compétences générales menant à des comportements 100 % inclusifs ;

Agir activement au sein de nos organisations en vue d’atteindre la représentativité de tous les genres, prôner les comportements 100 % inclusifs et briser la banalisation de ceux qui ne le sont pas ;

Énoncer et communiquer des objectifs clairs en matière d’équité, de diversité et d’inclusion, revoir l’ensemble des politiques organisationnelles et mettre en place des actions concrètes visant à atteindre la représentativité des genres et des autres groupes actuellement sous-représentés au sein des conseils d’administration et des équipes de direction ;

Mettre en place des outils de mesure et de suivi de ces objectifs et renforcer la responsabilité et l’obligation de rendre compte des efforts déployés et de l’atteinte de ces objectifs.

Nous avons besoin de l’appui de toute la collectivité : des leaders d’affaires, des milieux culturels, communautaires, associatifs, du gouvernement, des secteurs publics et privés pour assumer avec nous ces engagements et contribuer à l’atteinte de ces objectifs.

Afin de joindre votre voix à cet engagement, nous vous invitons à rejoindre l’Alliance et à prendre part à cette ambition par votre soutien à la déclarAction.

* Les signataires:



Alexandra Genest – Deloitte

Amina Magouri – SALMA Dialogue

Ana Marinescu – L’initiative Femmes de la Banque Scotia

Angela Kourouklis – Champion Iron

Anik Trudel – Lavery Avocats

Anne Choquette - AC coaching

Anne-Marie Croteau – École de gestion John-Molson, Université Concordia

Anne-Marie Hubert – Ernst & Young

Anne-Marie Trudeau – Trudeau Corporation

Annie Labbé – Colliers

Anuradha Dugal – Fondation canadienne des femmes et Conseil des Montréalaises

Arnaud Granata – Infopresse

Asma Ghali – Kyndryl et Groupe des Trente Concertation Montréal

Audray-Maude Théroux – Women in Engineering, Université Concordia

Audrey Murray – Avocate

Behnaz Saboonchi – Ernst & Young

Billy Wash – Associations des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM)

Brian Myles – Le Devoir

Brigitte Jalbert – Les Emballage Carrousel

Brigitte Monneau – Synthèse Pôle Image Québec

Cadleen Désir – Evol et Déclic

Camille Carcel - HEC Montréal

Cara Cameron – Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Caroline Aubé – HEC Montréal

Caroline Codsi – La Gouvernance au Féminin

Caroline Fortin – Les Éditions Québec Amérique

Carolyn Hass – SuccessFinder

Caroline Lacroix – ZA Communication

Caroline Ménard – Brio

Caroline Quach-Thanh - Université de Montréal/CHU Sainte-Justine

Catherine Bibeau-Lorrain – Poly-L, Polytechnique Montréal

Catherine Ladousse - Commission Parité du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, Cercle InterElles, collectif Ensemble contre le sexisme

Catryn Pinard - Nationex

Chantal Cousineau – BDO Canada et CREW Montréal

Chantal Durivage – Groupe Sensation Mode

Chantal Provost – Prox-Industriel

Charles Guay – SuccessFinder

Charles Milliard – Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Chloé Boissonnault – Bell Média

Christiane Germain – Germain Hôtels

Christiane Pelchat – Réseau environnement

Christine Mitton – Ville de Laval

Claire Deronzier – Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)

Cynthia Garneau –

Danièle Bergeron – Société des Leaders de Marques

Dany Paradis – Administrateur de sociétés

Déborah Cherenfant – Femmes entrepreneures, Québec et Atlantique Banque TD

Deborah Levy – Premières en affaires et E-Premières

Delphine Beauchesne – Article Onze Groupe

Denis Chamberland – Rodeo F/X

Diane Langlois – Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Dominique Villeneuve – Association des agences de communication créative (A2C)

Élisabeth Deschênes – ZA Communication

Élise Alain – Banque TD

Emilia Ventulieri – Women in Engineering Université Concordia

Émilie L. Cayer – Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec

Emmanuelle Legault – Palais des congrès de Montréal

Éric Côté – Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ)

Esther Lapointe – Groupe Femmes Politique et Démocratie

Eva Verreault – SuccessFinder

Florence Pelletier – Présidente, Poly-L Polytechnique Montréal

Florence Turpault-Desroches – La Presse

Florian Roulle - Finance Montréal

François Morin –

Françoise E. Lyon – Association des femmes en finances du Québec (AFFQ) et DGC Capital & Arethusa Capital

Fred William Mireault - Force Jeunesse, Université de Montréal

Geneviève Dugré – Sobey’s

Geneviève Rossier – La Presse Canadienne

Geneviève Vigneault – BCF Avocats d’affaires

Guylaine Bergeron – Radio-Canada

Hélène Laverdure – Archives Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

Hélène Veilleux – SDC District Central

Hubert Makwanda – Concilium Capital Humain

Isabèle Chevalier – Nad Capital

Isabelle Blais – Commission de la construction du Québec (CCQ)

Isabelle Côté – Coffrages Synergy

Isabelle Éthier – Femmes d’hockey

Isabelle Landry – BCF Avocats d’affaires

Isabelle Leclerc – Toromont

Isabelle Maréchal – Iprod Média inc.

Isabelle Massé – La Presse

Jacynthe Alain – Sun Life Canada

Jean-François Arbour – Association de la construction du Québec (ACQ)

Jessica Beauplat – La Presse Canadienne

JoAnne Labrecque – HEC Montréal

Johanne Marcotte – JLL

Johanne Raymond –

John Gallagher – L’effet A

Josée Belleville – Production Acte 2

Josée Dufour – Groupe Axiomatech

Josée Girard - Ivanhoé Cambridge

Julia Cyboran – Lightspeed Commerce

Julie Pomerleau – Nestlé Nespresso SA

Juliette Normand – Femmes en affaires, HEC Montréal

Kahina Ouerdane – GSoft

Karen Laflamme – Administratrice de sociétés

Kerlande Mibel – Forum Économique International des Noirs et Québec Projet Prospérité

Kessy Ndaye – Femmes en affaires, HEC Montréal

Kim Thomassin – Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)

Laetitia Bedout - ZA Communication

Laurence Vincent – Prével

Leia Dixon-Sequeira – Poly-FI Polytechnique Montréal

Lidia Divry – Ville de Laval

Louise Champoux-Paillé – École de gestion John-Molson, Université Concordia

Louise Cordeau - Conseil du Statut de la Femme

Louise Faubert – Cercle Omer DeSerres

Luce Julien – Radio-Canada

Manon Poirier – Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Manuelle Oudar – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Maria del Peso – InSpirente

Marie-Ange Bourdon – Cercle Gouvernance Diversité Prospérité

Marie Cossette – Norton Rose Fulbright

Marie-Chantale Lortie – BDC

Marie-Claire Dumas – Concertation Montréal

Marie-Claude Collet - SEVE Formation Canada (Savoir Être et Vivre ensemble)

Marie-Claude Frigon – Richter

Marie-Claude Pelletier – Réseau Global-Watch

Marie-Claude Soucy – Autorité des marchés financiers (AMF)

Marie-Ève Lachapelle – TUAC 500

Marie-France Benoit – Avison Young Canada

Marie-Huguette Cormier – Desjardins

Marie-Line Beauchamps – MTY Food Group

Marie-Lise Andrade – Fondation Lise Watier

Marine Thomas – Les Affaires

Mario Rigante – BMO Gestion privée

Marion Côté – Université de Montréal

Marlène Hins – Lassonde

Marlène Hutchinson – Cycle Environnement

Martin Jacques – Pomerleau

Martine Cantin – Association des Femmes en Finance du Québec (AFFQ)

Mélanie Le Berre – Partenariat Climat Montréal

Mélanie Paul – Akua Nature et Inukshuk Synergie

Mona-Lisa Prosper – Jeune Chambre de Commerce des Femmes du Québec, Entrepreneur.es noir.es et Futurpreneur Canada

Monique Simard – Fonds Québecor

Myriam Brouard – École de gestion Telfer Université d’Ottawa

Nadine Gelly – industrie créative et jeux vidéo

Nadine Renaud-Tinker - RBC Banque Royale

Nanci K. Ship – Davies Ward Phillips & Vineberg

Natalie Rinfret - Chaire La Capitale en Leadership dans le secteur public, École nationale d’administration publique (ENAP)

Nathalie Bédard - Donati Maisonneuve

Nathalie de Marcellis-Warin – Cirano

Natalie Voland - Gestion Immobilière Quo Vadis

Nicole Piggott – La gouvernance au féminin et ElleV Femmes de Couleur

Nicole Tardif – Télé-Québec

Patrick Leblond – Université d’Ottawa

Pénélope Codello – HEC Montréal

Pentcho Tchomakov – Boréalis AI et Conseil jeunesse de Montréal

Philippe de Villers – Cofomo et ¢onseil de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations Industrielles agréés du Québec

Philippe Johnson – Davies Ward Phillips & Vineberg

Philippe Massé – Concertation Montréal

Rachel Julia Andrews – Alithya

Robert Dumas – Sun Life Québec

Rosalie Simard – Association Femmes Entrepreneures Québec

Ruma Ahmed – Women in Engineering, Université Concordia

Ruth Vachon – Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)

Sandra Rossignol - Chambre de commerce de d’industrie Saguenay - Le Fjord

Sandrine Desforges – Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM)

Sarah Guenaoui – Women in Leadership, École de gestion John-Molson, Université Concordia

Selma Idjeraoui – The Bigger Data et Groupe des Trente Concertation Montréal

Sévrine Labelle – Evol

Sonia Côté – Le Chaînon

Sophie Banford – KO Média

Sophie Ducharme – Gestion privée 1859, BNC

Suzanne Blanchet – Administratrice de société

Sylvain Chamberland – Arsenal Media

Sylvain Corbeil – Banque TD

Sylvie Bourbonnière – Fondation Le Chaînon

Tania Saba – Chaire BMO en diversité et gouvernance et Université de Montréal

Valérie Chartrand – NCK

Valérie DesRoches – Valérie DesRoches

Valérie Pisano – Mila

Véronique Roy – Langlois avocats