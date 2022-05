«Des nouvelles de vous»: de la résignation comme résistance

« Face au manque d’action publique, répondons par l’action politique citoyenne. Alors que l’appel aux petits gestes écoresponsables semble faire consensus, je résiste plutôt par les petits gestes politiques au quotidien. Multiplié par des milliers de citoyennes et citoyens, ça peut être efficace. À titre d’exemple, je me suis opposé au mégacentre commercial Royalmount en me rendant là où ça compte. […] Retroussons nos manches, critiquons, oui, mais agissons aussi tous les jours un peu ! » — Pierre Avignon, Melbourne, Québec

«Cher Steven [Guilbeault], J’essaie de digérer la nouvelle depuis les derniers jours, mais je n’y arrive pas. Tu ne peux pas comprendre à quel point je me sens trahi par le feu vert que tu as donné au projet Bay du Nord. […] J’espère de tout coeur que tu trouveras un moyen de réparer les pots cassés. Je n’ai plus confiance, mais tu pourrais nous surprendre avec un “just watch me” dans le bon sens. Qui sait ? Peut-être auras-tu trouvé du courage politique ? » — Thierry Hubert, Montréal

« Militante écologiste depuis quelques décennies, mère et grand-mère, je vis avec le nuage noir des dérèglements climatiques au-dessus de ma tête. L’écoanxiété fait partie de mon paysage intérieur, et cela demande bien de l’énergie pour la tenir à distance. Mes sentiments ? Inquiétude, culpabilité, colère, impuissance, mais aussi désir d’agir. C’est ce désir d’agir qui me sauve. […] [Et] la présence auprès de mes petits-enfants : transmission de savoirs, aide à la découverte de la beauté et de la richesse du monde dans lequel ils vivent, sensibilisation à la justice sociale et climatique. » — Denise Campillo, Roxton Falls



« Maintenant, j’ai peur. Je vois bien que la masse n’est pas prête à changer son mode de vie, qu’elle n’entend pas renoncer à son confort. Notre chère croissance économique semble indétrônable. Mais qui croit encore sincèrement, en 2022, que les prochaines générations auront une planète au moins aussi vivable que la nôtre ? […] Je comprends que les gens soient dans le déni. Une fois que l’on sait cela, [je crois qu’]on n’arrive plus à l’oublier vraiment. » — Émilie-Jade Fredette, Nouvelle

[Ma médecin a laissé entendre] que je suis peut-être [ce qu’on appelle] une écoanxieuse. Personnellement, je considère que ce sont les autres qui sont malades, et non pas moi. C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai lu vos lignes : “quelque chose qui pourrait s’apparenter à une sagesse, à un savoir, à une nécessaire sensibilité”. J’ai oeuvré pendant plus de 35 ans en environnement, en particulier à la réhabilitation de sites miniers. Ma porte de sortie [face à la] la non-prise de position de nos gouvernements par rapport aux changements climatiques est que la nature est plus forte qu’eux. » — Diane Germain, Pont-Rouge