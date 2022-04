Ovechkin, ou le divertissement avant tout

Alexander Ovechkin est en voie de battre le record de Wayne Gretzky pour le nombre de buts marqués dans la Ligue nationale de hockey (LNH). N’importe quel fan de hockey est au courant de cette course au record suivie de près par tous les médias sportifs. L’engouement que suscite ce sommet chez les partisans, qui paraissait jusqu’ici comme inatteignable et qui est maintenant menacé, est tel qu’il fait écran aux personnages de cette histoire. Ovechkin, rappelons-le, est un fervent défenseur de l’administration Poutine et Gretzky, lui, est de descendance polonaise et ukrainienne. Devrait-on s’en préoccuper ? Pourquoi l’industrie du divertissement semble-t-elle bénéficier d’une grâce politique de la part du public ?

En 2017, Ovechkin fondait le PutinTeam, un mouvement social en soutien au président russe. Non seulement le joueur russe aurait le numéro de téléphone personnel de Vladimir Poutine, mais ce dernier aurait même envoyé un cadeau de mariage au franc-tireur en plus de multiplier les apparitions publiques ensemble. Ces éléments semblent futiles, mais il s’agit d’exemples concrets d’une relation forte entre une personnalité sportive et un président autoritaire ayant envahi un territoire souverain avec l’objectif puéril de le dénazifier.

Questionné sur ses positions quant à l’invasion de l’Ukraine, le no 8 des Capitals de Washington est resté évasif, s’en tenant à condamner la guerre, sans toutefois s’opposer à son bon ami Vladimir Poutine. Depuis, Ovechkin n’a pas été requestionné sur cet enjeu, mais le massacre en Ukraine continue. La couverture assidue de la course au record des buts marqués continue elle aussi. L’indifférence des partisans quant aux opinions politiques de leurs vedettes favorites perdure.

Alexander Ovechkin, tout comme plusieurs autres joueurs de hockey et autres personnalités publiques, gagne son pain grâce à l’attention du public, mais celui-ci est muni d’œillères. On évite de parler des défauts de nos héros et des scandales qui les ont touchés parce que, tout ce qui compte, c’est de divertir le public. Tony DeAngelo a été réprimandé à plusieurs reprises dans la Ligue de hockey de l’Ontario et la LNH pour avoir tenu des propos racistes, homophobes et sexistes, et le voilà 15e meilleur marqueur parmi les défenseurs cette année. Evander Kane a fait l’objet d’une panoplie de procès, notamment pour assaut, mais aussi pour des dettes impayées envers un casino de Las Vegas, maintenant il joue sur la même ligne que le meilleur joueur de la ligue, Connor McDavid.

Contrairement à ce qu’on attend de nos élus politiques, les vedettes n’ont qu’à se tenir tranquilles pour esquiver les conséquences de leurs actions. Appliquez les scénarios ci-dessus à n’importe quel élu politique canadien et, vraisemblablement, celui-ci serait expulsé de son caucus. Pourtant, autant on remettrait en question la compétence d’un élu s’il agissait de la sorte, autant on devrait remettre en question la notoriété et la richesse dont bénéficient ces sportifs.

Les enfants idolâtrent ces joueurs au point de vouloir être comme eux, mais ils ignorent ces faits qui non seulement rendent ces héros humains, mais aussi remettent en question la légitimité de leur position. Bien que leurs performances aient permis à ces athlètes d’atteindre des sommets, c’est l’approbation du public et des médias qui leur permet d’y rester. Autant la culture d’annulation est controversée, puisqu’elle incite à la destruction des carrières, autant les réponses publiques actuelles aux positions controversées sont incohérentes et insuffisantes. Surtout, il y a de toute évidence un devoir de reddition de compte de la part de ces personnalités publiques qui reste inachevé.