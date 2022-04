Bixi, 50 millions de remerciements

Lorsque l’on regarde certaines archives photographiques de Montréal datant de la fin des années 1960, plusieurs détails ne manquent pas de nous surprendre. Par exemple, au lendemain d’une tempête de neige, des photos nous montrent une rue du Plateau Mont-Royal sous la neige, des véhicules automobiles ensevelis et, surtout, de nombreux espaces de stationnement libres de voitures.

Peut-on aujourd’hui imaginer pareil spectacle ? De nos jours, trouver une place de stationnement dans les rues du Plateau et de bien d’autres arrondissements, même par beau temps, relève de l’exploit. Ce qui était autrefois la norme, soit un véhicule par famille, ne l’est plus. De nos jours, la règle serait vraisemblablement que chaque membre de la famille possède son véhicule. Qu’on ne soit pas surpris, donc, que tous les arrondissements, y compris les plus éloignés, fassent maintenant face à des problèmes de stationnement.

Il faut donc saluer ces « joyeux excentriques » qui, au début de 1970, se sont mis à faire la promotion du vélo comme moyen de transport et non plus comme simple objet de loisirs. Claire Morissette et Bob Silverman, du Monde à bicyclette, des précurseurs, ont lutté pour faire reconnaître le « bon vieux bicyk » comme mode de transport pouvant remplacer l’auto. Il aura fallu l’élection du maire Doré et de son équipe pour qu’enfin le vélo soit reconnu comme tel.

Pendant ce temps naissait le lobby des utilisateurs de vélos, Vélo-Québec. Après avoir fait la promotion du cyclotourisme, Vélo-Québec est tombé dans la marmite de l’action citoyenne avec les Michel « Vélo » Labrecque et Guy Rouleau. Et c’est sous le règne de la directrice générale Suzanne Lareau que Montréal, avec ses grands événements, est devenue (enfin diront plusieurs) une véritable mecque du vélo.

Toutefois, il manquait ce « petit quelque chose » qui ferait de Montréal une ville où le vélo serait plus que le mode de transport d’un groupe. Une révolution à la fois administrative accompagnée d’une idée folle, mais qui allait changer la donne en matière d’offres de transport.

André Lavallée, ancien membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, a fait adopter en décembre 1992 le premier (et le seul à ce jour) plan d’urbanisme de la ville qui allait faire place à plusieurs innovations, dont un « ensemble de mesures » destinées à favoriser le transport en commun et les modes de transport alternatifs.

Reste que c’est sans contredit en introduisant le concept de vélo-partage avec Bixi qu’André Lavallée a fait en sorte que le vélo devienne accessible à tous, en tout temps et partout. Aujourd’hui, Bixi a fait des petits que l’on retrouve dans plusieurs grandes capitales. Laval et Longueuil se sont jointes au réseau métropolitain.

Alors que Bixi fêtera son 50 millionième déplacement en 2022 et qu’il prend résolument le virage électrique, il convient de prendre le temps de regarder le chemin parcouru en 50 ans. Particulièrement alors que les dérèglements climatiques nous obligeront tôt ou tard à revoir nos modes de déplacement dans les grandes villes du monde.

Bien qu’aujourd’hui résident de banlieue, mais ex-Montréalais qui a longtemps fait du vélo son mode de transport favori, je rêve du jour où, pour venir à Montréal, on me proposera à la fois trains de banlieue, métro, autobus et, qui sait, un jour, un tramway. Sans compter des stations de vélo-partage, de scooters électriques et de microvoitures électriques sans permis, comme on peut en voir dans la ville de Paris.

On peut rêver, soit, mais les dérèglements climatiques nous obligeront à y voir plus rapidement qu’on ne le croit.