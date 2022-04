L’Occident alimente la destruction de l’Ukraine

Plus les jours se succèdent et plus l’Occident s’entête à ne pas intervenir militairement, tout en décriant les crimes de guerre et la destruction inhumaine qui ne cessent de s’intensifier et que subit seul le peuple ukrainien.

Que recherche donc l’Occident ? Éviter une guerre mondiale, peu importe les conséquences pour le peuple ukrainien. Tout laisse croire que l’Occident a fait sien le vieil adage « la fin justifie les moyens » et, ce faisant, il perd graduellement son humanité au profit d’une rationalité boiteuse. Est-ce bien ce à quoi nous assistons ? Si c’est bien son approche, force est de constater qu’elle n’est pas réellement différente de celle de la Russie de Poutine.

L’Occident évite la confrontation directe, prévenant ainsi une guerre mondiale, tout en armant l’Ukraine et en affaiblissant économiquement la Russie de Poutine, ce qui apparaît comme son véritable objectif, peu importe les coûts pour l’Ukraine. Quant à la Russie de Poutine, elle veut déposséder l’Ukraine de sa souveraineté avec tous les moyens militaires à sa disposition, peu importent les coûts sur le peuple ukrainien.

Selon cette logique, l’Ukraine sera graduellement anéantie, ainsi qu’une bonne partie de sa population, et finira, plutôt tard, sous le joug de Poutine. Sans intervention militaire directe de l’Occident, rien n’arrêtera Poutine dans sa quête pour asservir l’Ukraine. Il lui faut une reddition totale, rien d’autre ne le satisfera, comme le démontrent bien les négociations qui ne vont nulle part. La résistance inattendue et prolongée de l’Ukraine laisse de nouveau planer le recours à l’arme nucléaire, possiblement tactique.

Comment réagira l’Occident à ce type d’attaque ? Suivant son utilisation, il y aura des répercussions radioactives, lesquelles, comme lors de l’accident de Tchernobyl, mettront en danger les États limitrophes à l’Ukraine et devront sans doute être considérées comme une atteinte à la souveraineté des pays membres de l’OTAN ? Et reconnaissons-le, si Poutine a recours à de telles armes de destruction massive, l’Occident aura été instrumental dans leur recours, en permettant à l’Ukraine de résister militairement.

Et que dire de l’humanité occidentale, quel message envoie-t-elle au reste du monde ? L’Occident ne fut-il pas l’instigateur, sous le leadership du Canada, de l’adoption par les Nations unies de la responsabilité de protéger les populations civiles, entre autres, lors de génocide et de crimes de guerre ? Où sont ses grands défenseurs, et pourquoi nos gouvernements demeurent-ils silencieux à son sujet ? Aujourd’hui, ce besoin de protéger n’a jamais été aussi criant à nos portes, mais une rationalité inhumaine entraîne l’Ukraine vers une fin inexorable.

Et pour ceux qui croient encore qu’un Poutine, humilié et affaibli sur la scène internationale, s’arrêtera avant la soumission totale de l’Ukraine, je dois me ranger du côté de l’opinion du président Zelensky, lequel répète régulièrement que l’Ukraine ne se soumettra pas aux exigences russes et que ce n’est qu’une question de temps avant le début d’une guerre mondiale.

La rencontre des chefs d’État de l’OTAN le mois dernier n’a pas pris acte de l’ampleur des conséquences du rôle de l’OTAN dans cette guerre. Ses actions ne font que retarder l’inévitable que seule l’Ukraine paie avec son sang aujourd’hui. Que dire de Boutcha, quelle solidarité ! Que prévoient faire l’Occident et l’OTAN, collectivement ? Augmenter la protection de ses membres et les sanctions contre la Russie, ainsi que la mise sur pied d’enquêtes internationales sur les crimes commis, tout en s’engageant à intensifier la livraison d’armes. Humainement, que faudra-t-il pour que l’OTAN intervienne dans cette tragédie humaine ? Quand va-t-elle imposer un ultimatum à la Russie de Poutine ?