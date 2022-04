Dormir au gaz

Après qu’elle eut annoncé son intention de ne pas se représenter aux prochaines élections, je suis retourné écouter le fameux premier discours de Catherine Dorion à l’Assemblée nationale. Je me souviens à quel point il m’avait touché, en 2018, lorsque la future ex-députée de Taschereau l’avait prononcé. Quatre ans plus tard, son cri du cœur est toujours autant d’actualité, sinon plus, alors que son portrait des « Temps modernes » apparaît encore plus sombre qu’il ne l’était avant la pandémie mondiale qui a bouleversé plusieurs piliers de nos sociétés capitalistes. Et c’est encore plus vrai lorsqu’on s’attarde à l’actualité des derniers jours.

Devant la photo de Jean Charest, ex-premier ministre du Québec et candidat à l’investiture du parti conservateur fédéral, tenant un autocollant faisant la promotion du potentiel de l’exploitation du pétrole et du gaz terre-neuvien, un ami a soupiré en disant que « c’est bien dur de ne pas être cynique ces temps-ci ». Personnellement, c’est quand j’écoutais Steven Guilbeault défendre le projet Bay du nord au micro de la Première Chaîne, jeudi matin, que j’ai grincé des dents. « Je ne suis pas fâché, je suis déçu », comme me disait ma mère à une certaine époque où j’apprenais de mes premières erreurs.

La même journée, j’ai réuni quelques-uns de mes jeunes collègues issus de la génération Z pour les sonder, pour un projet, au sujet du climat économique ambiant et de la manière dont ça affectait leurs aspirations. À 34 ans, je n’appartiens plus exactement à « la relève » : je suis arrivé à un point où je ressens et vis différemment les choses des plus jeunes avec qui je travaille. Les plus vieux, aussi. Or, je partage exactement le même sentiment d’impuissance que les premiers devant plusieurs aspects de « la vie adulte », particulièrement l’accès à la propriété. Dans la grande région montréalaise, ma fiancée et moi dansons, sans succès, la valse des visites éclair et de la surenchère depuis quelques mois. Une véritable danse macabre qui hypothèque énormément notre santé mentale.

À ce sujet, la cheffe libérale Dominique Anglade a parlé d’une rupture de « contrat social » avec les jeunes générations la semaine dernière : « allez étudier, allez travailler, et ensuite vous pourrez accomplir votre rêve qui est d’acheter votre propre maison ». Au-delà de la surchauffe immobilière qui mine les chances des plus jeunes de « réussir leur vie » (mes rêves sont quand même plus grands que le simple fait de rembourser une hypothèque), Mme Anglade a omis de mentionner la place de l’environnement dans cette équation sociale. Ça n’a pas empêché mes jeunes collègues, dans la rencontre mentionnée plus tôt, de relever l’incohérence d’un tel chemin tracé : à quoi bon travailler fort, acheter une maison, faire des enfants et épargner pour ses vieux jours quand en 2050, le monde sera — littéralement — en feu ? Et on ne parle même pas de la guerre et des missiles qui, aujourd’hui, tuent les enfants et les innocents en Ukraine… Horrible.

La somme des conflits internationaux et des bouleversements qu’ils entraînent, principalement autour de l’alimentation et l’énergie, nous amène rapidement à un dénominateur commun : l’environnement. Alors que le GIEC a de nouveau fait sonner la sonnette d’alarme, il apparaît une fois de plus évident que, tant que la croissance économique et le capitalisme seront les points cardinaux de nos élites pour définir les politiques sociales, le cynisme et l’anxiété continueront d’être les sentiments ambiants des jeunes générations. Ici, quand Benoit Charette, ministre attitré à la lutte contre changements climatiques, affirme que « le Québec ne peut pas en faire plus », il nous prouve une fois de plus que la relève a raison de se sentir abandonnée.

Au moment où il y a péril en la demeure, il devient de plus en plus difficile de donner du sens à l’idée de souscrire à ce fameux « contrat social » : faire des études, fonder une famille, acheter une maison, préparer sa retraite et travailler pour pouvoir payer tout ça. Autant je me désole de son départ, autant je comprends néanmoins Catherine Dorion de rendre les armes : la maison brûle et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ça dort vraiment au gaz chez les décideurs.