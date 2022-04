Le déclin de la Russie est désormais inévitable

L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine, ayant causé jusqu’ici plus de 15 000 morts et près de 4,2 millions d’individus déplacés, peut donner le sentiment que l’Occident est impuissant face à la situation. Non seulement l’inefficacité des sanctions économiques est visible aux yeux du grand public, mais on constate qu’elles n’ont en rien dissuadé la Russie de continuer son avancée. Rassurez-vous, la Russie est pourtant bel et bien en train de subir un déclin historique sur l’échiquier mondial, ce qui signifie que son agression lui coûtera cher !

La puissance de la Russie vient principalement de deux sources. D’abord, de son immense territoire, qui lui offre une abondance de ressources énergétiques, comme le gaz naturel qu’elle exporte dans le monde entier. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le prix du gaz a augmenté de façon radicale depuis le début de l’invasion. Ensuite, elle bénéficie d’une avancée technologique sur le plan militaire, qui en a fait une puissance géopolitique majeure de l’Eurasie, capable d’intervenir librement dans les conflits au Moyen-Orient et en Asie centrale. Ces deux facteurs ont fait de la Russie un pays puissant et influent, même après la chute de l’URSS.

Sur le plan de l’énergie, c’est plus de 35 % de son budget qui est comblé par les exportations de gaz naturel. Une majeure partie de ces exportations se dirige directement vers l’Europe, qui en est encore très dépendante. Même si la plupart des pays européens ont condamné l’invasion russe en Ukraine, ils sont en réalité encore en train de financer cette invasion par leur dépendance énergétique. Mais considérez maintenant le revers de la médaille.

Les pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni visaient déjà des énergies vertes et la réduction de leurs déchets pour des raisons environnementales. Ces mêmes pays auront désormais une raison politique de bouger dans cette direction. L’opinion publique européenne est presque unanime contre l’agression russe, créant une occasion en or pour les politiciens de gagner en popularité par des mesures qui visent à réduire la dépendance envers l’énergie russe. Déjà, les sanctions économiques de l’OTAN ont fait perdre plus du tiers de sa valeur au rouble, la monnaie nationale de la Russie.

Prévoyant ces sanctions et pour faire contrepoids à une réduction du côté européen, la Russie a proposé un marché à la Chine : soit la vente au rabais de son énergie pour 30 ans. Mais il ne s’agit là que d’un semblant de solution, parce qu’en fin de compte, la Russie vendra son énergie à la Chine à un prix très réduit, ce qui n’en fait pas forcément une bonne affaire pour Moscou.

De plus, le gouvernement chinois n’a aucune envie de devenir dépendant de l’énergie russe comme ce fut le cas pour l’Europe. La Chine vise actuellement des politiques environnementales complètement vertes aux alentours de 2060. Raison de plus pour croire qu’après quelques décennies, la Chine aussi cherchera à quitter le marché d’importation du gaz naturel russe. Et chaque besoin russe comblé par la Chine aura son prix à payer, chacun constituant un avantage cédé à Pékin dans une relation qui deviendra de plus en plus désaccordée.

Déjà condamnée par l’Occident, la Russie se voit en effet obligée de céder une partie de son influence internationale à la Chine. Par exemple, la Russie ne pourra plus soutenir un état en conflit avec la Chine, sous peur de perdre sa seule porte de sortie devant la chute totale de son économie. Les armes si avancées de la Russie n’auront alors plus l’effet espéré, une partie du pouvoir politique qu’elles lui concèdent aujourd’hui dépendant désormais du bon vouloir de la Chine.

À terme, les influences géopolitique, militaire et économique de la Russie s’en trouveront inévitablement toutes les trois en déclin. Et la Russie ne pourra alors tout simplement plus espérer retrouver son statut hégémonique d’hier.