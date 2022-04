Irons-nous jusqu’à notre extermination?

Des chercheurs ont publié le rapport Meadows le 1er octobre 1972. Ils prévoyaient un effondrement du monde si l’humanité ne mettait pas un frein à la croissance. Depuis, des centaines de rapports de scientifiques nous ont alertés sur les dangers pour la planète des effets de la surconsommation et de la production effrénée, qui entraînent la destruction de l’environnement et provoquent les changements climatiques. En particulier, ces dernières années, des chercheurs nous ont bien avertis que notre utilisation déraisonnable des combustibles fossiles nous entraînerait vers des scénarios catastrophiques (sécheresse, manque de nourriture, rareté de l’eau, etc.).

Et qu’avons-nous fait depuis cinquante ans ? Rien. Ou presque rien. Si peu que nous sommes en plein dans le désastre prévu avec une hausse de la température de 1,09 °C en 2021 (à ce sujet, il faut lire le rapport du GIEC du 28 février 2022) avec des effets sur la réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture en Afrique et en Asie notamment, sur la santé (émergence de nouvelles maladies, augmentation du stress thermique, etc.) et les aires de répartition des espèces animales et végétales. Le changement climatique est plus rapide que prévu. Lundi, ce même GIEC concluait que « sans une réduction immédiate et drastique des émissions dans tous les secteurs, limiter le réchauffement à 1,5 °C [sera] hors d’atteinte ».

Nous avons laissé l’industrie automobile nous vendre de gros véhicules énergivores depuis des années. Le transport automobile est l’une des activités humaines les plus polluantes. La mode des véhicules de luxe avec des moteurs puissants et performants (je ne comprends pas pourquoi on veut toujours rouler aussi vite et souvent même dangereusement) et des autos de sport qui pétaradent (je ne sais combien de propriétaires de véhicules modifient leur tuyau d’échappement pour imiter des voitures de course…) contribue largement à la dégradation de la qualité de l’air et au réchauffement climatique.

Nous avons laissé aller d’autres comportements qui contribuent à la dégradation de l’environnement, je pense entre autres à ces foyers au bois extérieurs qui polluent l’atmosphère par des contaminants qui sont également nocifs pour la santé humaine. De plus, en banlieue, avoir un foyer extérieur n’est pourtant pas une bonne idée, puisque, collés les uns sur les autres, nous recevons la fumée incommodante de nos voisins.

Il est peut-être bien agréable de conduire une auto de sport qui fait beaucoup de bruit et qui pollue ou de se retrouver autour d’un foyer au bois, mais allons-nous poursuivre nos habitudes de consommation comme s’il n’y avait aucun impact sur l’environnement et sur notre propre santé ? Allons-nous nous laisser aller de cette manière jusqu’à notre extermination ?

Est-il possible de penser aux populations des pays du Sud qui souffrent des changements climatiques à cause de notre consommation frénétique de pays riches et privilégiés (jusqu’à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes de vulnérabilité aux changements climatiques selon le rapport du GIEC 2022) ? En fait, peut-on passer à autre chose que de toujours consommer, comme si le bonheur se trouvait dans l’acquisition de matériel et de biens souvent inutiles ?