Cette nuit, je regardais la Lune et je me faisais la réflexion que nous contemplions tous la même Lune, qu’on soit en Ukraine, en Russie ou en Chine, à partir de cette seule et même Terre que nous partageons. Cette nuit, je me suis réveillé au son des bombes… dans ma tête. Je me suis représenté l’horreur vécue à Marioupol, ou plutôt cette horreur s’est imposée à moi et m’a collé à la tête.

Comment peut-on trouver un apaisement face à l’expression la plus cruelle du mal absolu ? Comment ne pas perdre pied ni perdre confiance en l’humanité face à la démonstration sans frein d’une cruauté glaciale calculée dans le but de terroriser et d’annihiler des êtres humains innocents ? Comment jouir de notre vie tranquille quand l’enfer est à nos portes, même s’il peut paraître encore lointain ? Où trouver consolation dans un monde qui vacille et pourrait être emporté par le tsunami de la haine ?

Assistons-nous à la faillite de la démocratie, minée de l’intérieur par les égoïsmes tribaux, les intérêts calculateurs ou mesquins et la désinformation qui en découle, et qui accentuent les inégalités et les injustices au lieu de construire un monde plus juste, plus sain et plus respectueux de la nature ? La démocratie se montrerait-elle incapable de s’opposer aux dictateurs sanguinaires, aux régimes qui oppressent leurs citoyens, aux États qui se moquent du bien commun et des enjeux mondiaux qui devraient pourtant tous nous rassembler, des enjeux comme la pandémie, les bouleversements climatiques, la faim et les inégalités croissantes ?

Toutes ces questions, vous vous les posez ou, au contraire, vous les chassez de votre esprit, car elles sont trop lourdes à porter, vous révélant votre impuissance, notre impuissance devant la volonté maléfique d’une seule personne armée jusqu’aux dents. Vous voulez sortir de ce mauvais rêve. Vous fantasmez sur le soulèvement du peuple russe contre ses dirigeants ou même la reddition de l’Ukraine, pourvu que cesse cet enfer.

Voyez comme les dirigeants du monde libre hésitent, tergiversent par peur d’une guerre généralisée et perdent l’avantage de l’initiative face au rouleau compresseur russe. Poutine a misé avec justesse sur cette hésitation, sur les divisions internes et les conflits d’intérêts pour lancer son agression.

Les États-Unis sont plus fracturés et plus désinformés que jamais. L’Allemagne est dopée au pétrole et au gaz russes. Les partis d’extrême droite montent partout en Europe, faisant la promotion du repli sur soi identitaire, alors qu’il faut plus que jamais avoir une vision globale de notre humanité. Au Canada, la droite se radicalise sous l’influence des méthodes cyniques de politiciens chez notre voisin du Sud. Gagner devient la règle, peu importent les moyens, car on applaudit et on courtise les vainqueurs. N’est-ce pas sur cette assurance que se bâtit le règne de Poutine ?

Cette guerre fratricide est une guerre de civilisation, celle de la démocratie contre la barbarie. La guerre en Ukraine sème les graines d’autres guerres à venir. Elle ouvre la marche pour d’autres dictatures assoiffées de contrôle. Comment retrouver la paix de l’âme sans agir sur cela à notre niveau ?

Cette bataille contre la barbarie, elle se déroule aussi chez nous, sous nos yeux, tous les jours. Soit nous nourrissons ces graines, soit nous choisissons la fraternité humaine et luttons pour la justice et l’égalité de tous. Cela veut dire que, tout en nous prémunissant avec lucidité contre les menaces extérieures, nous devons développer un esprit de solidarité et surtout renforcer la moralité et le sens éthique dans toutes les sphères de notre société.

Et il faut commencer par renforcer notre démocratie qui, bien qu’imparfaite, est le terreau capable de faire éclore un monde meilleur. Il faut garder l’espérance que notre démocratie contient les germes de sa propre réforme. Il faut incarner dans sa propre vie, même au prix de certains sacrifices, les valeurs humanistes que nous souhaitons voir s’épanouir dans la société. Rappelons-nous que l’absence totale d’empathie et l’instrumentalisation des êtres humains sont aussi le legs historique de nos sociétés.