Changer de paradigme au nom de la «libarté»

Depuis la fin de la vague Omicron, la Santé publique nous a fait savoir qu’en ce qui concerne la pandémie, nous avions changé de paradigme : essentiellement, nous serions passés d’une responsabilité collective, québécoise, citoyenne à une responsabilité individuelle. Ce changement de paradigme s’expliquerait non pas par une évolution différente de la pandémie mondiale, mais simplement parce que la population est « tannée » et qu’elle n’entend plus suivre de consignes qui contraignent les libertés de tout un chacun.

En démocratie, ce que veut la majorité fait autorité ; l’État a donc changé de paradigme. Et nos spécialistes, nos scientifiques de reprendre à leur compte ce nouveau paradigme de la responsabilité individuelle, le justifiant même scientifiquement : que valent en effet des mesures sanitaires contre un virus si les citoyens ne veulent plus les suivre ?

Revenons à ce nouveau paradigme pour en sonder quelques conséquences sociales. S’en remettre à la responsabilité individuelle signifie, à ce qu’on nous dit, se rendre responsable de sa santé et prendre les décisions personnelles que l’on juge nécessaires pour la préserver. En d’autres mots, si dans ma catégorie d’âge, le risque d’être gravement malade de la COVID est faible, alors il apparaît raisonnable et responsable de laisser tomber les mesures de protection individuelle.

Évidemment, on pourrait arguer que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur d’autres qui ne sont pas dans cette situation. On serait alors justifié de répliquer que nous avons changé de paradigme et que notre liberté ne s’arrête plus à celle des autres, mais bien à notre seul intérêt, ici notre santé. Dans ce contexte, la responsabilité individuelle des personnes vulnérables est de s’enfermer à la maison pour éviter de croiser sur leur chemin d’autres citoyens qui exercent différemment leur responsabilité individuelle.

Est-il nécessaire ici de rappeler que le mot « responsabilité » implique justement de tenir compte des autres dans nos actions ? C’est bien le sens que l’on donne à ce mot, il me semble, lorsqu’on parle de responsabilité parentale, par exemple. Est-ce bien le changement de paradigme que l’État nous propose ?

Il y a « libarté » et liberté. Il y a quelques semaines s’exprimait à Ottawa et ailleurs au Canada la « libarté » de ceux et celles pour qui ce cri de ralliement s’oppose justement à la responsabilité collective. Quelques semaines plus tard, après les avoir ridiculisés, les autorités semblent leur donner raison. Ont-elles été contaminées ? On pourrait le croire, à voir nos gouvernements refuser de prendre toutes mesures sanitaires coercitives face à l’arrivée incontestable d’une sixième vague qui fera tout aussi incontestablement son lot de victimes de plus en plus anonymes.

Résolument tourné vers son avenir électoral, le gouvernement brandit son nouveau mot d’ordre : tous à vos responsabilités individuelles. La « libarté » est en voie de gagner sa bataille épistémologique contre la liberté que nous avions toujours jusqu’ici associée à la responsabilité sociale. C’est bien, il me semble, ce que nous enseignions dans l’ancien paradigme, dès les services de garde, à nos jeunes : ma liberté s’arrête là où celle de l’autre commence.