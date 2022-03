Pour un nouvel enseignement de l’économie

Ces derniers temps ont vu émerger dans l’espace public des débats autour du dogmatisme universitaire et du monopole de la vérité que pouvait imposer une idéologie sur un domaine des sciences humaines. Alors que la philosophie ou la sociologie sont assaillies par la rectitude de la culture woke, il est une science universitaire dont on parle peu et qui est dominée également par l’hégémonie d’une idéologie restrictive : l’économie.

Une discipline qui rêvait d’être science

Par nature, l’économie étudie la société et les interactions entre les individus qui la composent. Dès lors, elle est qualifiée de science humaine (ou sociale), et reste ainsi dépendante de la variabilité des comportements humains.

Ceux-ci étant parfois irrationnels, l’étude de la science économique doit donc se limiter au mieux à des modèles qui décrivent une réalité optimiste ou, au pire, une pure utopie. Or, au lieu d’embrasser sa vocation sociale et ses frontières naturelles, l’économie telle qu’elle est enseignée s’obstine dans la déraison à s’imaginer une science pure, expérimentale et mathématique, comme la physique.

Malheureusement, ce fantasme d’exactitude causé par l’illusion de l’école d’économie néoclassique fait dérailler son enseignement vers des notions théoriques déconnectées de toute réalité pratique et qu’on justifie en les qualifiant de modèle « simplificateur ». Cette prétention quantitative, qui relègue tout individu au rang d’automate amoral et maximisateur, dévoile le véritable principe de cette idéologie : la mathématisation des comportements humains. Dès lors, choisir entre frauder l’impôt ou non devient une fonction d’aversion au risque, décider d’acheter une deuxième voiture devient une équation d’utilité et les questions sociales existentielles sont rapidement résolues par le théorème du bien-être…

L’économie, une science sociale globale

L’étudiant typique d’économie travaillera dans une banque, une entreprise ou au gouvernement. Comment espère-t-on former des citoyens éclairés et ouverts sur les autres en dispensant, au cours de leur formation, des notions où l’esprit d’un homme peut se réduire simplement à la froide rationalité d’une équation algébrique et où la maximisation des profits est, dans tous les cas, l’objectif à atteindre ?

Je pense que la discipline telle qu’elle est enseignée actuellement est déficiente et qu’elle se doit d’introduire une vision plus large des phénomènes sociaux, à l’aide de la psychologie et de la science politique, notamment. Cette réforme permettrait d’épouser la vocation foncièrement humaine de l’économie, que l’on tend à oublier dans notre monde régulé comme une véritable industrie, et contribuerait à la formation de leaders qui ne considèrent pas, par exemple, le sort de milliers de personnes comme une question de budget.

Il est impératif que l’enseignement d’une discipline aussi importante pour notre société soit revu et modifié, mais surtout critiqué et élargi vers des horizons tant mathématiques que moraux. Ce n’est qu’à ce moment que l’étude de l’économie offrira une formation globale et adaptée aux enjeux futurs de nos sociétés et du monde.