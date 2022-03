L’art et la guerre

Donner du courage, trouver un sens, raconter une autre histoire, faire hurler les plaies, rassembler, réveiller les morts, consoler, convoquer le rêve, l’art sait le faire. Il ne s’est jamais tu quand on bat le tambour. Censure, annulation, mise à l’index ne sont pas des armes de paix.

Présentement en tournée en France, le Ballet de Saint-Pétersbourg fait jouer l’hymne ukrainien avant chacune de ses représentations ! Ça me semble tout à fait exemplaire, beaucoup plus en tout cas que de remettre en question des colloques sur Dostoïevski, l’exposition de tableaux russes ou simplement de punir des saltimbanques (même dans les cercles les plus prestigieux, ça demeure la position fondamentale de l’artiste) pour une guerre qu’ils ne font pas.

Ultimement, l’art est une façon de rapprocher les peuples. Ce sont nos différences qui font notre identité, et nos ressemblances qui font notre humanité, et l’art se trouve au confluent de ces notions fondamentales. Et il sera plus qu’utile, l’art, pour éviter que la folie des maîtres et des puissants n’infecte trop durablement l’amitié entre les peuples. Sur la meule des ruines, dans le sang des victimes, le métal de la haine aiguise son tranchant pour un siècle à venir.

On demande aux artistes (comme aux sportifs) russes de condamner cette guerre… C’est compréhensible, mais, en même temps, c’est attendre d’eux qu’ils fassent preuve d’un courage dont la plupart d’entre nous seraient peut-être incapables. Quinze mille personnes ont déjà été arrêtées en Russie pour avoir manifesté leur opposition à l’invasion de l’Ukraine. Tout opposant est menacé de 15 ans de prison. Sans compter qu’il y aurait plus de prisonniers politiques présentement en Russie que du temps de Brejnev ! Alors, oui, le cul bien calé dans notre confort démocratique, on peut donner des leçons aux artistes russes ; mais que valent-elles ? Il a de la famille en Russie, l’artiste russe, même s’il rayonne à l’étranger.

Les Ukrainiens et les Ukrainiennes défendent leur pays avec un amour, un courage, une fierté et une pugnacité admirables. Il n’est pas étonnant que tant de gens veuillent s’y associer en exprimant leur solidarité. Mais le but de la solidarité n’est pas d’exposer sa vertu, c’est d’aider. Aide-t-on qui que ce soit en empêchant l’art de faire son œuvre ?

On me rétorquera peut-être qu’il n’y a pas de raisons pour que les artistes ne soient pas, comme tant d’autres, des victimes collatérales de ce conflit, qui ne fait pas la part belle aux innocents. Justement, victimes, ils le sont déjà : deux ans de COVID sans spectacles, sans grands événements culturels, puis maintenant, la guerre qui occupe tout l’écran radar médiatique. Le saltimbanque n’a même plus de banc !

Laissons la musique, la littérature, la danse, le théâtre et toutes les formes d’art nous rappeler à quel point nous nous ressemblons à force de vouloir mordicus être différents. Ne faisons pas la guerre à cet allié, l’artiste ; je ne parle pas du va-t-en-guerre vendu à Poutine, mais de tous ces travailleurs acharnés qui tentent de légitimer la grandeur du mot humain, en pratiquant leur art avec exigence et passion.