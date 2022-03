Le REM doit viser l’exemplarité globale

CDPQ Infra a publié la semaine dernière des images de son projet de REM de l’Est. D’emblée, il faut reconnaître le travail effectué au cours de la dernière année pour améliorer le projet. En fonction des paramètres fixés, CDPQ a livré une vision du projet qui fait état d’efforts louables pour intégrer une structure aérienne à la trame urbaine de Montréal.

Les ébauches ne manquent pas de mettre en valeur tout ce qui pourrait rendre cette structure massive acceptable aux yeux des citoyens : une promenade, des aménagements verdoyants, du mobilier urbain moderne, des pistes cyclables. Le problème, c’est que ces ébauches illustrent un projet complet et intégré, alors que CDPQ délègue le financement et la réalisation des éléments qui pourraient le rendre acceptable à d’autres parties prenantes qui n’ont pas de siège à la table.

Le comité d’experts sur l’architecture et l’intégration souligne dans son rapport — dont on peut saluer la qualité des recommandations — l’importance de définir le mode de gouvernance afin « qu’on puisse garantir à la population la réalisation de l’ensemble des concepts et aménagements proposés, non seulement pour l’infrastructure de transport elle-même, mais aussi pour les aménagements urbains tout au long du tracé ».

Sans les mesures de mitigation que sont les aménagements proposés, on revient à l’évocation initiale de piliers bétonnés — peu importe qu’ils soient effilés, blancs, dansants ou pas —, qui s’élèvent et se répliquent sur plus de 24 kilomètres et qui créent une réelle fracture urbaine. Il apparaît donc indispensable que tous les coûts relatifs à ces aménagements, aussi nécessaires qu’alléchants, soient inclus dans le projet pour que l’on puisse juger de celui-ci dans son ensemble.

Connaître toutes les implications d’un scénario permet de le comparer, en toute transparence et de manière éclairée, à d’autres scénarios éventuellement moins préjudiciables sur les plans urbanistique, paysager, humain et socio-économique.

Architecture et esthétisme

Le dossier du REM est révélateur d’un autre problème : l’incompréhension répandue de ce en quoi consiste véritablement la qualité architecturale. Bien plus qu’une affirmation esthétique, cette qualité doit être le fruit d’une démarche créative qui permet de concilier les besoins des utilisateurs, la fonctionnalité, la durabilité et la beauté, tout en offrant une valeur ajoutée à la collectivité.

On le répète parce qu’il le faut : l’architecture, ce n’est pas l’art de maquiller en vitesse des incohérences, une fois des décisions prises, pour qu’un problème qu’on a créé de toutes pièces puisse paraître un pis-aller acceptable. L’architecture repose sur l’intelligence globale d’un projet.

L’essence de cette démarche doit être comprise et encouragée par l’ensemble des parties prenantes : ici, cela inclut CDPQ Infra, mais aussi la Ville de Montréal et les citoyens. Cela implique aussi tout naturellement le gouvernement du Québec. Il faut pouvoir compter sur le fait que les projets qui bénéficient d’un appui de l’État — comme le REM — dépassent l’objectif de la simple rentabilité pour viser l’exemplarité globale.

Cette exemplarité est d’autant plus importante si l’on considère que le REM semble vouloir se reproduire sur le territoire métropolitain. Elle nous appelle à réfléchir à ce qu’il y a de mieux pour Montréal et pour le Québec. Nous devons vouloir être fiers de notre réussite plutôt que de chercher la solution qui obtiendra, à l’arraché et par crainte de voir le projet abandonné, la seule note de passage au test de l’acceptabilité sociale.

Prenons encore un peu de ce temps qu’il faut pour bien faire. Les regrets ne sont jamais agréables.