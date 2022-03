CPDQ Infra: une culture du déni

En prétendant qu’avec la proposition architecturale présentée ces derniers jours, CPDQ Infra répond à 80 % des recommandations faites par son comité d’experts, le vice-président aux affaires d’entreprises de l’organisme, Harout Chitilian, souscrit à la culture du déni dans laquelle se complaît la filiale de la Caisse de dépôt et placement depuis les débuts de la saga du REM.

On s’explique en effet mal, au vu de ce qui a été dévoilé, comment on peut prétendre satisfaire à une telle proportion des recommandations quand celles-ci sont sous-tendues par de très nombreuses réserves et inquiétudes auxquelles les responsables de CPDQ Infra se montrent toujours indifférents. Et qu’au surplus, l’organisme a d’emblée écarté la possibilité que soient discutés plusieurs aspects majeurs du projet qui font l’objet de critiques légitimes de la part de spécialistes en transport, de professionnels de l’aménagement et de citoyens.

Les problèmes soulevés en ce qui concerne la gouvernance, le tracé, le mode de transport, l’arrimage avec les autres composantes du système, les coûts à assumer par les municipalités et les modalités de financement du REM ont trait à des enjeux que CPDQ Infra refuse toujours de discuter.

De ce point de vue, il est particulièrement aberrant d’entendre les porte-parole de l’organisme réitérer ce qui avait été d’emblée affirmé par Michael Sabia il y a quelques années, à savoir qu’on n’a ni la compétence, ni l’intention, ni la mission de planifier le transport, alors qu’on s’apprête à se lancer dans une opération de plus de 10 milliards de dollars. Une opération que ni l’ARTM, ni le ministère des Transports, ni le bureau du premier ministre — faut-il le rappeler — ne sont en mesure de valider à la faveur d’un exercice crédible de planification. Même en reconnaissant les ratés passés de la planification infrastructurelle et urbanistique, une telle admission a quelque chose de stupéfiant.

Mirage

Cela étant dit, revenons-en aux esquisses architecturales. Si celles-ci révèlent un réel souci de raffinement de la conception — dommage qu’on ait décidé que les gens de la Rive-Sud, du sud-ouest de Montréal et de l’Ouest-de-l’Île ne méritaient pas un tel égard —, elles perpétuent une manière de faire qui propose une vision idéalisée de l’insertion d’une telle infrastructure dans des environnements urbains existants.

Si les vues à vol d’oiseau peuvent être appréciées par les drones et les résidents de quelques tours d’habitation, elles ont peu à voir avec la réalité de ceux qui habitent au ras des pâquerettes ou qui auront l’insigne privilège d’avoir un REM à hauteur de balcon, des promeneurs et des usagers du transport collectif, ou de ceux qui se préoccupent des impacts sur les édifices et les espaces patrimoniaux.

Les emplacements retenus pour inscrire ces vues font par ailleurs bien paraître les installations, autre truc bien connu des concepteurs de telles images. Quant à l’argumentaire technique invoqué par CPDQ Infra pour écarter d’autres matériaux ou d’autres modalités de construction, le moins que l’on puisse dire est qu’il laisse perplexe et qu’il confirme le poids du modèle d’affaires dans les processus décisionnels.

Or, comme la rappelle le président de l’Ordre des architectes, dont les propos sont rapportés dans l’édition du 10 mars du Devoir, l’architecture ne doit pas être un enrobage a posteriori destiné à occulter les incohérences ou les lacunes d’un projet mal conçu. Il en est de même du design urbain.

La proposition de fermer des voies sur René-Lévesque et d’aménager une promenade paysagée sur plusieurs kilomètres relève de la même approche « années 1960 ». L’aménagement y est subordonné à un choix d’infrastructure de transport qui exclut d’emblée la dimension urbanistique. L’environnement urbain doit par conséquent être revu pour accommoder l’insertion de l’infrastructure qu’on lui impose. Et ce, aux frais de la Ville de Montréal, qui, faut-il le rappeler, a été maintenue à l’écart des processus décisionnels.

L’insistance mise par CPDQ Infra sur l’esthétique vise moins à garantir la qualité du projet du REM de l’Est qu’à faire diversion, de telle sorte que sa pertinence et plusieurs de ses dimensions discutables passent sous le radar. Il n’y a dans ce stratagème rien d’élégant. La vigilance est par conséquent plus que jamais de mise.