Guy Frégault et la Nouvelle-France: une remise à jour s’impose

Dans l’édition des 5 et 6 février du Devoir, l’historien Éric Bédard nous rappelle combien les travaux de Guy Frégault sur la Nouvelle-France ont été un modèle du genre (« La Nouvelle-France de Guy Frégault »). Il a parfaitement raison. On retrouve en effet chez ce grand historien la fluidité de la narration, la qualité de la synthèse, la rigueur du travail documentaire et la maîtrise de la langue française.

Mais tout en faisant l’éloge — fort mérité — de son sujet, M. Bédard n’était pas obligé de reprendre à son compte des thèses de Frégault qui sont impossibles à valider par l’analyse historique. M. Bédard écrit par exemple que « ce peuple naissant [les Canadiens] aurait pu avoir un tout autre destin s’il avait connu un développement analogue à celui des autres sociétés du Nouveau-Monde ». Qu’est-ce qui permet de l’affirmer ? La seule chose que l’on sait, c’est que le développement de la colonie par la France, après 150 ans, était parfaitement lilliputien comparé à celui des sociétés voisines.

Dans un autre passage, M. Bédard revient sur le même thème en déclarant que « cette colonie [le Canada] aurait pu, quelques décennies plus tard, à l’instar d’autres colonies américaines, voler de ses propres ailes et exister par elle-même. Or, le sort des armes en avait décidé autrement ».

Cela laisse entendre que la France aurait consenti à ce que le Canada existe en tant qu’entité séparée. Hypothèse risquée lorsqu’on sait qu’aucune des colonies de la France dans les Amériques n’est devenue indépendante, sauf Haïti (et encore là, dans des conditions abominables).

De plus, sauf pour de rarissimes exceptions, aucun pays dans les Amériques n’a obtenu son indépendance sans faire la guerre à la métropole. Ces guerres ont souvent été très longues et suivies de guerres civiles.

Rappelons enfin qu’en ce qui concerne les colonies voisines, la population du Bas-Canada en 1800 était de 250 000 habitants (en comptant la minorité anglophone). Celle de la République américaine, alors engagée dans une phase prodigieuse d’expansion sur le continent, était de cinq millions d’habitants. Quelle puissance aurait alors garanti la sécurité du nouveau pays ?

M. Bédard reprend également à son compte l’affirmation que « nos ancêtres avaient été les acteurs d’une histoire qui se concluait par un événement malheureux. » Des acteurs, sans doute ! Mais comment prétendre qu’ils étaient au centre des rouages institutionnels et économiques de la colonie ? Cela ne résiste pas à l’analyse.

Enfin, évoquer pudiquement la thèse de « l’événement malheureux », c’est reprendre encore aujourd’hui l’argumentaire usé jusqu’à la corde de la « Nouvelle-France, paradis perdu à la suite d’une tragique bataille ». Il y a lieu plus que jamais d’opposer à cette lecture des choses le jugement lucide du chanoine Groulx sur le sujet : « se peut-il plus parfait enfantillage, en histoire, que de faire dépendre la catastrophe de 1760 de la seule issue de la guerre de Sept Ans ou de la défaite des Plaines d’Abraham ? Le sort de la Nouvelle-France fut réglé bien avant cette date ».

Il est temps qu’on se fasse à l’idée que ce qui a définitivement scellé le sort des Canadiens, ce n’était ni la perte d’une importante bataille en 1759 ni la capitulation de 1760, mais bien la cession de la colonie par la France en 1763. Un geste impérial parfaitement délibéré. Sans que les représentants de Louis XV tentent le moins du monde de récupérer le Canada. Ni alors ni par la suite.

Je crois, comme M. Bédard, que les Québécois ont besoin d’un récit national. Qu’on leur rappelle que, s’ils existent aujourd’hui comme peuple, c’est parce qu’ils cherchent à se réaliser en tant que nation. Une nation ayant une place légitime sur le continent nord-américain.

Mais le récit national n’a pas besoin, pour être convaincant, de s’encombrer des notions surannées que sont celles de la « Nouvelle-France, paradis perdu », de la « Conquête », de la « société disloquée », du « traumatisme de la défaite », et de « l’indépendance dont le Québec jouirait aujourd’hui si le Canada était demeuré colonie française ».

Les Québécois pourraient plutôt s’inspirer du fait que nos ancêtres ont survécu à deux empires. Le premier les a mis au monde, mais les a laissés exsangues. Le second avait pour politique de les faire disparaître, mais a raté son coup de justesse.

Malgré ce passé, malgré les difficultés qui sont les siennes et malgré le fait que son territoire est frontalier avec le plus grand empire de l’histoire du monde, la nation québécoise continue pourtant d’exister de belle façon. Sans doute est-ce en raison d’une identité forgée en réaction à ces trois empires.