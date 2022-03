Au-delà des bruits de bottes et des concerts de klaxons, le refus d’entendre

La guerre en Ukraine a éclaté le 24 février, et le déluge de feu, là-bas, se déverse, ici, en un torrent d’images sidérantes de civils terrés dans des sous-sols, s’enrôlant dans l’armée ou confectionnant des cocktails Molotov.

Dans ce vertigineux basculement de l’ordre mondial, le document publié le 28 février par le GIEC est passé quasiment inaperçu. En dépit du constat accablant d’une situation climatique encore bien plus dramatique qu’on ne le pensait, l’attention est restée braquée sur l’horreur vécue en Ukraine… La faute à la guerre, vraiment ?

Cette guerre est une tragédie de premier ordre, et pourtant, il n’est pas sûr qu’elle soit seule responsable de la relative indifférence dans laquelle a été accueillie la publication du GIEC. Il suffit de tourner quelques pages de notre calendrier et de revenir au mois dernier, quand une autre actualité emplissait l’espace médiatique.

Le Convoi de la liberté a fait la manchette des journaux pendant des semaines, suscitant maints débats sur les limites de cette fameuse liberté des uns, qui devrait s’arrêter là où commence celle des autres. On a notamment souligné, à juste titre, le drame vécu par nombre de malades en attente d’une opération chirurgicale, faute de place en soins intensifs.

Or, les débats n’ont porté que sur la légitimité du refus de l’obligation vaccinale, sans jamais aborder celle du moyen d’expression de ce refus. Des centaines de milliers de kilomètres ont été rageusement parcourus au volant de monstres de métal, sans qu’on en soulève le coût climatique.

L’idée des convois de la liberté a même été reprise dans d’autres pays, par des contestataires n’entretenant pourtant aucun lien avec le métier de camionneur. Et vous, comment râlez-vous ? En roulant, pardi ! Le camion, emblème de la colère de nos rebelles d’ici, et bras d’honneur à ces plus de trois milliards d’humains que le GIEC qualifie de « très vulnérables aux changements climatiques ».

Pollution atmosphérique

Autre enjeu environnemental passé sous silence, mais qui, celui-ci, a été subi non pas par de lointaines populations identifiées par des statistiques, mais par les résidents d’Ottawa : la pollution atmosphérique. Un camion rejette des gaz à effet de serre, mais aussi des particules fines et du dioxyde d’azote, lesquels contribuent, selon l’OMS, à l’une des principales menaces environnementales pour la santé humaine.

Combien de morts prématurées, dans les mois et les années à venir, précipitées par les centaines de moteurs qui ont ronronné dans les rues d’Ottawa pour tenir au chaud les contestataires, trois semaines durant ? On a beaucoup parlé, à juste titre là encore, du bruit et des entraves à la circulation et au commerce. Mais de qualité de l’air, beaucoup moins.

Peu importe les bruits de bottes et les concerts de klaxons : si les sirènes environnementales sont inaudibles, c’est parce qu’on ne veut pas les entendre. Avec la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique et la pollution représentent les principales menaces environnementales pour la santé, voire la survie de l’espèce humaine. Ces menaces sont des conséquences directes de notre mode de vie. Notre responsabilité, en tant que société riche, est énorme. À la hauteur de notre inconscience.

Considérons le réchauffement climatique, par exemple. Chaque Canadien émet en moyenne 19,4 tonnes d’équivalent CO 2 ; 60 tonnes pour les 10 % des plus riches, 10 pour les 50 % les plus pauvres. La limite à ne pas dépasser pour contenir le réchauffement à moins de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle ? 3,4 tonnes. La moitié la moins riche de la population humaine y parvient facilement (1,6 tonne).

La « fenêtre d’opportunité » sera bientôt fermée, martèle le GIEC. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.