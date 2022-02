Quelque chose cloche encore à l’école

Cher étudiant, chère étudiante,

Ça fait deux ans que tu t’accroches à tes études collégiales en ligne. Deux ans hormis quelques merles blancs en présence, rares moments auxquels on s’est accrochés, ensemble, comme à une bouée de sauvetage. Cette session, on se réunit enfin pour de bon. Tu en doutes ? C’est vrai qu’en janvier, on a eu chaud, non ? Le jour de la marmotte. Oui, on a eu chaud. Mais même si on s’est retrouvés, il me semble que quelque chose cloche encore.

Deux ans de pandémie, ça laisse des marques. Des études récentes (Radio-Canada, février 2022) révèlent que le tiers de tes camarades ont songé à décrocher. La moitié a perdu espoir en l’avenir. Le quart broie des idées noires. Autant de fractions qui m’inquiètent. C’est un euphémisme : je te sens fragile. Je suis heureux de te revoir en classe, tu sais, mais il me semble que quelque chose cloche toujours.

Depuis deux ans, on fait appel à ta résilience. On te dit que le « présentiel », ça réglera tous tes problèmes au moment opportun. C’est oublier qu’au-delà du « présentiel », deux ans nous séparent de la normalité. On voudrait te faire croire qu’une fois assis sur les bancs d’école, tout sera réglé. On décrète le retour en classe et hop !

Deux ans de pandémie, ça crée des manques. Un banc d’école, un cours en présence et hop ! Elle est réglée, ta littératie. Réglé, l’alphabétisme fonctionnel. Réglés, ta motivation, ton engagement, ta réussite. On a tellement hâte que la pandémie s’achève, n’est-ce pas, qu’on est prêt à tout jeter au plus sacrant. Les causes et les conséquences. On efface les cicatrices et on recommence. Après tout, l’important, ici et maintenant, c’est que tu sois physiquement assis en classe. Non ?

J’en doute. Le « présentiel », on y est, maintenant. J’applaudis, moi aussi. Et, pourtant, quelque chose cloche toujours, tu ne trouves pas ? Ta cohorte, je la sens mal outillée. Je sais, je sais, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. N’empêche, je sens que deux ans d’enseignement à distance auront créé des métastases que le « présentiel » seul ne guérira pas.

À la dernière session, j’ai enregistré mon plus haut taux d’échecs en carrière. Effet de cohorte ? Peut-être. Jamais, jamais je n’ai vu pareille démotivation de la part de certains de tes camarades (je l’écris avec bienveillance). Jamais, jamais je n’ai eu à faire face à pareille méconnaissance du code linguistique. Un florilège de cicatrices et de manques. Et nous étions en présence. Tu m’as raconté des histoires à glacer le sang d’un pédagogue : « Vous savez, monsieur, on n’avait qu’à se brancher pour passer le cours. Déprimant ! » C’est ainsi que tu as traversé ton secondaire. Exit les évaluations sommatives. Exit l’épreuve ministérielle en français. Exit la bienveillance. Bienvenue sur les bancs du collégial !

Tu sais, il ne s’agit pas de viser un coupable. À qui la faute ? Au gouvernement qui, par nécessité, a été contraint de fermer les écoles ? Aux enseignants du secondaire qui n’ont pas surpassé les limites de l’enseignement à distance ? Aux profs du collégial qui ne savent pas recoller les pots cassés ? À toi, peut-être ? Oui, toi, qui n’as pas retroussé tes manches assez haut pour cheminer de façon quasi autonome dans ton cursus scolaire ? Les coupables ? Ensuite on s’occupera des coupables. D’abord, attardons-nous aux victimes.

Je suis heureux de te retrouver. En chair et en os. Enfin. Je le répète au début de chaque cours : merci de ta présence. Même si on s’est retrouvés, me semble que quelque chose cloche. Que faire pour t’aider à nourrir ta motivation ? Ton engagement ? Le goût de la culture, de la liberté et du plaisir ? L’appel de la douce folie intellectuelle après deux ans de cristaux liquides ? Que faire pour réparer ta santé mentale après deux ans ? T’offrir un banc d’école ? Certes, oui, mais je crains que ça ne suffise pas.