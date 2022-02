La Côte-Nord, ce n’est pas Rambo Gauthier

Depuis le début du Convoi de la liberté, j’ai un malaise. En fait, j’ai plus une petite grogne intérieure quand je regarde les « représentants » de notre belle Côte-Nord.

Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la Côte-Nord, Rambo Gauthier, cet homme qui parle fort, qui parle avec des « câlisse » et des « tabarnak » à chaque fin de phrase, cet homme devient la référence. Pourtant, la Côte-Nord, ce n’est pas que ça.

La Côte-Nord, ce sont des Gilles Vigneault, Louis-Jean Cormier, Florent Vollant, Michèle Audette, la Côte-Nord, ce sont des Mario, Stéphanie, Julie, André, professionnels de la santé qui travaillent depuis deux ans pour assurer des soins de qualité dans nos hôpitaux. Ce sont des Nancy, Myriam, Dave, Noémie, professeurs qui ont dû s’adapter plusieurs fois et qui ont appris à enseigner à distance. Ce sont des Gilles, Alexandra, Josianne, restaurateurs qui ont dû tout fermer, mais qui ont quand même eux le cœur assez grand pour faire don de leur nourriture à des plus démunis. Ce sont des France, Denis, Alexandre, commerçants qui ont dû s’adapter encore et encore à différentes mesures, tout en essayant de garder leurs employés, ces mêmes employés qui sont devenus, au fil du temps, des amis, presque de la famille, et qui comptent tellement pour eux qu’ils essaient de trouver tous les moyens possibles de les garder. La Côte-Nord, ce sont aussi des Sylvain, Alice, David, Mathieu, travailleurs et travailleuses de la construction ou des minières qui travaillent fort pour faire vivre dignement leur famille. La Côte-Nord, ce sont des Sylvie, Brigitte, Gilles, ces gens si attachants et si accueillants qui ont reçu cet été un nombre incroyable de touristes, tout ça dans le sourire et la bonne humeur.

La Côte-Nord, c’est l’immensité verte à perte de vue, c’est l’air marin et le vent qui souffle sans cesse, en été comme en hiver. C’est la mer à cinq minutes seulement à vol d’oiseau. Ce sont tous ces sports extérieurs que nous aimons pratiquer.

Tous ces Nord-Côtiers et Nord-Côtières qui croient au dialogue, au fait de pouvoir changer les choses grâce à nos mots et surtout en respectant l’opinion des autres. Des gens de cœur qui sont attachés à leur beau coin de pays, qui en parle avec amour aux gens qu’ils rencontrent. La Côte-Nord, c’est tout ça.

Alors, aux gens des quatre coins du Québec, quand vous entendrez le nom de Nord-Côtier, pensez à tous ses gens de cœur dont je viens de vous parler et qui sont comme vous, comme toi, comme moi.