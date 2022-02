Il faut miser sur la qualité de l’air intérieur

Nous savons désormais que l’évaluation de la qualité de la ventilation est primordiale dans la planification du déconfinement. Un chantier québécois de la qualité de l’air intérieur pourrait contribuer à une relance économique verte et équitable en assurant le maintien de la qualité de l’air et de l’efficacité énergétique de nos installations culturelles, scolaires et sportives. Nos milieux de vie et nos milieux de travail doivent devenir des espaces sains et sécuritaires qui nous permettront d’affronter les changements climatiques à venir, mais aussi les prochaines épidémies.

La transmission par aérosols fait maintenant consensus dans la communauté scientifique : le virus de la COVID-19 se propage dans l’air, comme le ferait la fumée d’une cigarette. L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) reconnaît d’ailleurs la transmission aérienne comme mode de propagation prédominant depuis le 9 janvier dernier.

À l’heure où nous nous préparons à vivre avec un virus qui a les capacités de muter et de se transmettre plus facilement dans les espaces mal ventilés, il est indispensable de miser sur des outils garantissant le maintien de la qualité de l’air intérieur.

Le code du bâtiment et la CNESST exigent l’application de normes minimales en ventilation dans un but de maintien de la qualité de l’air. Toutefois, la pandémie a mis en lumière le fait que les systèmes de ventilation naturelle ou mécanique ne sont pas toujours conçus ou entretenus de façon à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des occupants. Cette situation a été mise en évidence, ces derniers mois, dans les espaces clos où se trouvent les personnes les plus vulnérables, comme les écoles, les résidences pour aînés et différents milieux de travail.

Face à une matière intangible comme l’air ainsi qu’à des systèmes de ventilation diversifiés et complexes, le grand public ne sait pas toujours par quel bout prendre ce dossier. Malgré tout, au cours des deux dernières années, collectivement, nous avons appris à utiliser la mesure du CO 2 comme indicateur pour vérifier l’efficacité de la ventilation, de même que des appareils comme les purificateurs et les échangeurs d’air. Nous avons pris conscience du rôle fondamental que joue la ventilation dans la transmission des virus respiratoires.

Nous sommes maintenant prêts à aller plus loin : les mesures à mettre en place sont connues, la technologie et l’expertise existent, et nous pouvons compter sur le savoir-faire des professionnels et des entrepreneurs qui peuvent venir prêter main-forte en partageant leurs connaissances.

Misons sur l’expertise et la technologie. La ventilation doit sans délai être intégrée parmi les moyens de prévention liés au relâchement des mesures sanitaires planifié par la Santé publique. Ensuite, le démarrage d’un vaste chantier sur la qualité de l’air intérieur, lancé par Québec, doit accélérer la mise aux normes, la mise en service et le maintien de systèmes de ventilation performants dans nos installations et dans nos organisations. Une bonification majeure de la qualité de l’air intérieur s’impose pour qu’on puisse assurer une relance économique verte et équitable, et pour que la prochaine pandémie ne nous fasse pas revivre les drames des derniers mois.