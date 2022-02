Le﻿ «retour à la normale» si souhaité

Nul doute que la pandémie affecte chacun d’entre nous à un certain niveau. Près de deux ans après la date fatidique du vendredi 13 mars 2020, nous avons hâte (le mot est faible), de retrouver une certaine normalité. Surtout au moment où plusieurs experts en santé publique affirment qu’il faudra apprendre à vivre avec le virus. Je ne suis pas insensible au contexte actuel. Je vous avoue que je suis, moi aussi, empressé de retrouver une liberté dans mes activités quotidiennes.

Or, je ne peux m’empêcher de réfléchir sur les mots qui sont à l’origine d’un mouvement de camionneurs qui paralyse le centre-ville d’Ottawa et plusieurs autres artères névralgiques ici et ailleurs : liberté et normalité. Certes, les libertés individuelles et collectives ont été limitées depuis les deux dernières années. Au Québec, il a fallu vivre avec plusieurs restrictions et consignes sanitaires, dont quelques-unes sont toujours en vigueur. C’est tout un choc pour une province, et un pays, qui est reconnu pour ses nombreuses libertés individuelles et son solide système démocratique. Il faut se le dire, peu de gens ont vécu l’expérience d’un passeport vaccinal avant la présente pandémie. Qui aurait cru qu’un tel instrument allait être obligatoire un jour pour accéder à divers lieux publics ? Pas moi.

Cependant, ces changements ont été bénéfiques pour nos écosystèmes et la qualité de l’air. Ce n’est pas moi qui le dis, mais plusieurs études rédigées par des scientifiques, comme celle publiée par Frontiers in Public Health en 2020 sur la forte corrélation entre les mesures sanitaires et la santé de notre environnement.

En ce sens, je me questionne sur le concept de normalité. Pourquoi est-il si cher aux yeux de plusieurs individus ? Qu’est-ce que la normalité ? Les leçons de la pandémie — une meilleure protection de nos aînés, les lacunes du système de santé, les petits bonheurs retrouvés, les promenades dans la forêt au son des oiseaux, le jardinage, et j’en passe — seront-elles reléguées aux oubliettes ? Pourquoi cette période particulière, pour éviter de dire anormale, ne serait-elle pas finalement la prise de conscience qu’il nous fallait afin de pouvoir sainement concilier environnement et croissance ?

Pour ma part, j’ai pris conscience du bien que m’apportent mes amis et mes proches. J’ai aussi appris à apprécier les bonheurs quotidiens. Autre exemple, celui-ci collectif, nous avons pris conscience, malgré des dizaines de rapports alarmants sur le sujet depuis plusieurs années, que la réduction des déplacements et l’amélioration de la qualité de l’air ont eu des effets très positifs sur la santé de la Terre et du climat. Maintenant, pourquoi ne pas surfer sur la vague ? Pourquoi ne pas profiter de ce « choc » pandémique pour créer une nouvelle « normalité » fondée sur la lutte contre les changements climatiques et la transition énergétique ? Je tiens à rappeler que, selon l’ONU, la plus grande menace pour l’humanité est les changements climatiques. C’est une menace beaucoup plus grave que la pandémie actuelle. Je ne veux pas m’attirer des critiques, mais si nous revenons à notre si chère normalité, nous resterons bien campés dans notre confortable statu quo. Nous devrons agir tôt ou tard, de façon aussi draconienne que lors de la pandémie, pour protéger la vie de milliers de personnes cette fois contre les bouleversements climatiques qui nous attendent… sans crier gare. Puis, par le fait même, notre chère liberté sera de nouveau limitée.