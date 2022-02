Message à tous d’un camionneur inquiet

En file d’attente sur l’Interstate 69 qui mène au poste douanier de Sarnia, je suis inquiet. Voilà près de cinq heures que le paysage de ma fenêtre de mon camion n’a pas changé et j’ai ce sentiment d’urgence qui me pousse à vous écrire ces quelques mots.

Assis au volant de mon 18-roues, je transporte chaque jour des milliers de dollars en marchandises du Québec vers les États-Unis. Comme mes confrères, je fais de mon mieux pour m’assurer que personne ne manque de rien à l’épicerie, à la quincaillerie, à l’hôpital ou à l’usine qui fabrique les lunettes ou les chaussures que vous portez.

Toutefois, je constate qu’il est de plus en plus difficile de garantir le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement et que les récents blocages aux frontières risquent de nous coûter très cher.

Depuis que les manifestants occupent le centre d’Ottawa ou bloquent l’accès aux postes frontaliers, les prix du transport par camion augmentent. De minute en minute, la surenchère prive les manufacturiers d’options pour expédier leur marchandise jusqu’à leurs clients. Depuis les derniers jours, les compagnies de transport — dont la mienne — assistent à une surenchère semblable à celle qui s’est produite lorsque la planète a eu besoin d’acheter des masques au début de la pandémie de COVID-19.

Cette augmentation spectaculaire des frais de transport par camion va nécessairement se refléter dans le prix que nous devrons payer à la caisse. Aux États-Unis, l’inflation s’est chiffrée à 7,5 % en janvier. Du jamais vu depuis 40 ans !

Quand je fais mon épicerie dans les supermarchés américains, je suis témoin de scènes particulièrement troublantes : deux clientes qui argumentent pour mettre la main sur le dernier poulet entier au supermarché. J’ai aussi circulé entre les rangées de conteneurs empilés dans les ports de la côte ouest américaine. Je constate que le prix du diesel dépasse maintenant 5,25 $US en Californie et que le prix du Diet Pepsi explose.

La chaîne d’approvisionnement s’est peaufinée de façon spectaculaire ces dernières années. L’arrivée de l’intelligence artificielle associée à la recherche en logistique des transports a apporté une transformation complète de l’industrie.

À l’ère du « Just in time », les grands commerçants ont réduit leurs espaces d’entreposage et les ont remplacés par des camions. Ainsi, dès qu’un produit sort de l’usine, il est livré directement au magasin et n’a plus besoin de transiter par un centre de distribution.

Avec cette paralysie presque complète, chaque retard de camion entraîne des pertes difficiles à combler. Mon retard empêchera un collègue camionneur de repartir avec ma marchandise vers une usine qui manque de matières premières.

Déjà, des fabricants de voitures du sud de l’Ontario ont renvoyé des milliers de travailleurs à la maison. Si seulement ils savaient que les pièces dont ils ont besoin dorment sur mon fardier, à trois kilomètres de leur usine dont j’aperçois les cheminées à l’horizon.