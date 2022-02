Le visage humain

Le visage est l’interface par laquelle la complexité de l’intériorité humaine, avec ses pensées et ses sentiments innombrables, devient perceptible pour autrui dans la vie quotidienne. C’est entre autres par le sourire et toutes les expressions faciales que nous entrons en relation les uns avec les autres de la manière la plus spontanée, naturelle et simple.

De ce point de vue, le port constant du masque nous a privés de quelque chose d’essentiel. Les sphères de nos vies qui ont été appauvries par le port du masque sont innombrables, tant pour les tout-petits que pour les gens âgés et pour tous ceux qui se situent entre ces deux extrémités de la vie.

Il se trouve que je suis enseignante au collégial. C’est donc principalement de ce domaine que je souhaite parler ici. J’ai enseigné à distance pendant un an et demi à des élèves dont une part importante choisissait de ne pas allumer sa caméra pendant les cours. Comme à tous mes collègues, cela m’a posé de très grands défis, car enseigner consiste à bâtir une relation avec des élèves. La richesse et la qualité de cette relation sont étroitement liées à la richesse et à la qualité de l’enseignement prodigué et reçu.

Lorsque nous sommes revenus sur nos campus, au mois d’août, nous étions très heureux ! Nous étions prêts à beaucoup de sacrifices pour être de nouveau dans une salle de classe réelle ! C’est évidemment de bon cœur que nous avons maintenu le port du masque, mais je crois que nous en avions sous-estimé les effets pervers…

Aujourd’hui, faire face jour après jour à des élèves masqués me pèse énormément. J’irais même jusqu’à dire que cela me prive de la joie d’enseigner. Je ne parle pas ici du masque que je porte (d’ailleurs, il m’est possible de l’enlever pour donner mes cours si je demeure à deux mètres de distance de mes élèves), mais de celui que portent les étudiants que j’ai devant moi. Je n’arrive pas à sentir que je suis en relation avec eux à cause de ce masque qui me voile leur personnalité, leurs réactions et leur humanité. Je suis privée de leurs sourires, de leurs bâillements, de leurs doutes et de leurs moues de désaccord, enfin, de toutes ces expressions subtiles qui m’ont toujours servie dans mon enseignement. Nos liens sont ténus. Mon enseignement s’est appauvri à cause du masque. Ma relation avec les élèves s’est appauvrie à cause du masque. L’engagement de mes étudiants s’est appauvri à cause du masque.

Je souhaite ardemment que nos décideurs prennent la mesure des conséquences délétères du port du masque dans les lieux d’enseignement et qu’ils s’assurent de ne l’exiger que si cela est vraiment utile et nécessaire. Le masque n’est pas un détail. Il prive une grande part de nos interactions quotidiennes de leur humanité, et si nous avons besoin de quelque chose en ce moment, c’est bien de cette humanité, ce réconfort essentiel qui se manifeste dans le visage humain.