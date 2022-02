Retour sur la formation des psychologues

Je tiens à répliquer à la réponse de la Coalition des psychologues du réseau public québécois (CPRPQ) à la lettre « Lourdeur et lenteur de la formation des psychologues » soumise par Lucie Morin et publiée le 31 janvier dernier. Car le conjoint dont Mme Morin décrit le parcours tristement interrompu en psychologie, c’est moi. D’abord, remercions la CPRPQ d’avoir pris le temps de répondre de manière détaillée à cette lettre d’opinion. Toutefois, la Coalition a mal interprété l’enjeu.

Oui, certains arguments de la Coalition sont irréfutables, particulièrement les dangers d’une formation insuffisante et d’interventions inappropriées dans un domaine aussi délicat que la santé mentale. Dieu sait combien de thérapeutes patentés ont pu par le passé causer des torts, parfois irréparables. Il n’est donc nullement question de court-circuiter une formation complète et nécessaire ni de remettre en cause les bases du droit d’exercice et du titre de docteur en psychologie. Toutefois, il me faut réagir à certaines pétitions de principe dans le texte des quatre cosignataires.

Il ne suffit pas d’être humain pour comprendre l’humain, on en conviendra. Mais convenons tout autant que, lorsqu’une personne possède déjà une solide formation universitaire, avec une curiosité intellectuelle à l’avenant, elle a probablement déjà une méthode et un savoir qui lui permettent d’acquérir des connaissances nouvelles plus efficacement qu’un jeune qui sort du collégial. Concédons aussi que, si elle a déjà une pleine expérience des responsabilités parentales et professionnelles, cette personne puisse avoir acquis un discernement auquel ne peut prétendre un jeune psychologue débutant.

Ensuite, parcours accéléré ne veut pas dire parcours aux « coins ronds ». Pourquoi ne pas offrir la possibilité de faire le volet théorique de la formation à un rythme accéléré aux personnes d’expérience qui en sont capables, comme le permettent de plus en plus de programmes collégiaux et universitaires à distance, avec des séances d’examen plus fréquentes durant l’année ? On peut comprendre que les stages en clinique peuvent plus difficilement être accélérés, mais encore là, un stagiaire « mûr », aguerri par un riche bagage scolaire, professionnel et personnel, ne pourrait-il pas montrer des dispositions justifiant un parcours condensé ?

Enfin, 300 doctorants par année, dit-on, c’est bien. On en aurait besoin de 895 d’ici 2023, précise-t-on. Même si ce dernier chiffre « estimé » est juste — je le crois largement sous-évalué, ne serait-ce qu’au regard des séquelles de la pandémie qui perdureront —, on voit, après un simple calcul, que l’offre ne répondra pas à la demande.

Ici, deux constats s’imposent. D’une part, notre population vieillit, d’autre part, de plus en plus d’adultes « d’expérience » veulent réorienter leur carrière. Au vu de notre réalité sociodémographique, ne serait-il pas temps de s’ouvrir à d’autres façons de faire ? Sans compromis sur la qualité de la formation, certes, mais avec un esprit d’ouverture, prêt à moduler les modalités et, surtout, le rythme d’acquisition de cette formation. Dites-vous que même si seulement quelques dizaines de personnes par année au Québec présentent le profil que j’ai décrit plus haut, et qu’elles sont prêtes à servir la société après un parcours intensif, ce sera des centaines de nos citoyens qui pourraient, plus rapidement, en voir leurs souffrances allégées.

Voilà, je sais que je jette une bouteille à la mer en m’attaquant au monstre sacré d’une formation professionnelle réglementée. Mais ne sait-on jamais, quelqu’un, quelque part, pourrait être inspiré par le message que j’y ai glissé et faire bouger les choses.