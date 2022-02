Des JO… presque en anglais

Ceux et celles qui ont regardé les épreuves de surf des neiges, pardon… de slopestyle, ont pu constater qu’elles se sont déroulées en franglais à Radio-Canada.

C’est bien connu, il existe un langage international dans le monde du sport, surtout en surf des neiges, qui utilise exclusivement des termes anglophones pour décrire les nombreuses pirouettes exécutées par nos athlètes. Pour n’en citer que quelques-uns sur plus d’une centaine, on parle de nose grab, tail grab, frontside, backside, etc. On peut donc entendre une sorte de langue hybride dans la bouche des présentateurs, leurs phrases contenant davantage de mots anglais que français…

Rendu là, pourquoi ne pas tout simplement présenter ces épreuves en anglais ? Il semble que le monde du sport ne fasse aucun effort pour traduire ces expressions dans la langue de Molière. Pourtant, avec un peu de créativité et un minimum d’effort et d’honnêteté intellectuels, il serait très simple de traduire avec succès plusieurs de ces expressions en français, sans tomber dans la traduction littérale, évidemment. Mais sous prétexte que cela fait partie de la culture du sport, on préfère être paresseux et se coller aux expressions connues dans le milieu. On se complaît dans la langue de Shakespeare, sans même se demander si les francophones ont le droit de réclamer une bonne qualité de la langue française durant les JO…

Dans un tout récent article publié par Radio-Canada le 3 février 2022 et intitulé « Le défi de franciser les termes techniques en ski acrobatique et en surf des neiges », on relate les difficultés auxquelles les commentateurs font face lors de la description de ce genre d’épreuves. On invoque, notamment, qu’en raison d’une culture interne à ces sports où l’anglais domine, il serait hasardeux de changer les choses puisque c’est un langage connu de tous. On mentionne également que « cela va plus vite de décrire une épreuve qui dure moins de 30 secondes avec les termes anglophones mondialement utilisés »… Enfin, on stipule que, s’il utilisait des termes français, le commentateur de ce genre d’épreuves perdrait de sa crédibilité auprès de son noyau d’amateurs… Ouf !

Bon, si on suit ce raisonnement, on s’assure à moyen terme que l’utilisation adéquate du français sera optionnelle aux JO. Certains des termes du surf des neiges et du ski acrobatique sont inspirés de concepteurs qui ont donné leur nom à une figure ou à un saut et, dans ce cas, il est impossible de les traduire, cela va de soi. Mais dans l’ensemble, il serait très facile, simplement avec un peu de créativité et, surtout, une réelle volonté de bien servir l’auditoire francophone, de trouver des termes équivalents en français. Pour ne citer que les quelques exemples plus haut, on pourrait tout simplement dire : prise avant, prise arrière, face avant (recto), face arrière (verso)… pour ne nommer que ceux-ci. Qu’on se cache derrière de pseudo-excuses ou des justifications tordues pour ne pas faire notre devoir d’offrir aux francophones des présentations des JO à la hauteur de ce qu’ils sont en droit d’attendre, c’est lamentable. Et que dire également de la qualité « tout court » de la maîtrise du français chez certains commentateurs… de quoi faire se retourner Molière cent fois dans sa tombe.