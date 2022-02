Garder les «truckers» à distance

Lettre au maire de Québec, Bruno Marchand.

Vous venez d’être élu maire de Québec et je vous en félicite. Vous avez dès maintenant l’occasion, que je ne qualifierais pas exactement de privilégiée, de montrer à vos commettants et à tous les citoyens du Québec de quel bois votre autorité de maire se chauffe.

Je vous avouerai que je vous ai trouvé quelque peu candide lorsque je vous ai entendu affirmer votre espoir que le convoi de camions qui se dirige chez vous sera respectueux de votre si belle vieille ville et de ses citoyens. Blaguiez-vous quand vous avez dit ça ? Avez-vous vu comment ces gens se comportent à Ottawa ? Pensez-vous que les gens d’Ottawa dorment la nuit depuis plusieurs jours ? Pensez-vous que les camions, une fois rendus à Québec, changeront d’idéologie, si tant est qu’ils en ont une ?

Dans une société, dans une ville, les citoyens ont le droit fondamental de commercer librement, de circuler librement et sans entraves, de dormir calmement la nuit.

Ceux qui attentent à ces droits sont des hors-la-loi que vous seriez certainement malvenu de laisser aller à leur « libârté » primaire bien longtemps.

Cher Monsieur le Maire de Québec, l’exemple de ce qui se passe à Ottawa doit sans aucun doute vous faire réfléchir. Les autorités gouvernementales et policières y ont déjà laissé aller les choses trop longtemps. Imaginait-on que les camions disparaîtraient comme par magie ? Et il paraît que cela coûte 800 000 $ par jour d’entendre les camionneurs klaxonner à Ottawa et empêcher les citoyens de vivre normalement. Combien cela va-t-il vous coûter à vous, à Québec ? Les citoyens de cette ville ne vous ont certainement pas élu pour que vous payiez la traite aux hors-la-loi.

Au nom de quel droit citoyen, je vous le demande, manifeste-t-on autant de patience envers des hors-la-loi ? Comment justifier que les citoyens ordinaires, qui respectent les mesures sanitaires, voient leurs droits bafoués par une poignée de gens qui sont devenus les vedettes médiatiques de l’heure, ce qui est en soi un scandale ? Pendant ce temps, les soignants des hôpitaux sont épuisés, les malades en attente d’un diagnostic sont découragés, ceux qui espéraient une opération qui n’a pas lieu se rongent les sangs d’angoisse, tous ceux qui viennent à peine de rouvrir leurs commerces sont inquiets de la fin de semaine qui s’en vient.

Vous venez d’être élu, M. Marchand. Vous n’avez donc actuellement aucun souci électoraliste, si tant est que vous êtes le genre de personne à en avoir, ce que je ne crois pas. Agissez fermement et protégez votre population, votre ville. Ne laissez pas bafouer les droits de vos concitoyens au nom d’une « libârté » qui s’exprime en klaxonnant, au détriment complet de la liberté de tous les autres. Vous ne pouvez même pas rêver d’une manifestation calme et tranquille en fin de semaine, au vu de ce qui se passe actuellement à Ottawa. En ces matières, les rêves et les vœux pieux n’aident guère à résoudre les problèmes.

Êtes-vous d’attaque pour préserver le droit de la majorité de votre population de fêter avec joie le Carnaval de Québec en toute sécurité ?

Monsieur le Maire, vous avez la chance insigne de diriger en Amérique la seule ville qui a des portes. Fermez-les aux hors-la-loi, je vous en prie. Le droit de manifester est un droit noble, qui prévaut dans toutes les démocraties dignes de ce nom. Mais les citoyens doivent se montrer à la hauteur de ce droit et ne pas en abuser. « Jammer » la ville de Québec avec des camions qui klaxonnent, empêcher les gens de circuler librement, de vaquer à leurs occupations et de dormir déshonore le privilège inhérent à ce droit fondamental.

Monsieur le Maire, je vous remercie à l’avance de la fermeté à mon sens nécessaire dont vous ferez preuve et du bon sens de la décision que vous prendrez dans les circonstances présentes.