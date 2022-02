Je demande à cet enfant craquant comment se déroule sa première année au primaire. Avec ses yeux de bébé phoque, son regard scrute l’horizon de notre intimité. En toute confidence, il m’avoue : « J’ai pris un coup de vieux. » Ainsi qualifiait-il son passage de la maternelle à la première année ! Quand il me demande si m’inquiète parfois le fait de vieillir, je retiens un fou rire. Pour moi, l’adolescente d’alors, sa gardienne et confidente, le vieillir correspondait à la joie de devenir une adulte libre et indépendante.

En cette époque lointaine, parler du vieillir, dans les entourages familiaux que j’ai connus, était aussi tabou que de parler du mourir. C’était dans l’ordre des choses. Néanmoins, les anciens étaient dignes d’admiration par leur savoir et leur savoir-faire. On accordait de l’importance à leurs propos, à leurs conseils et à leurs chagrins.

On cause pour la cause en matière de santé mentale. Or, rares sont les témoignages entendus ou lus, encore en ce début 2022, de la part de personnes âgées. Cela m’étonne. Pourquoi donc ? Par pudeur ou discrétion, elles n’osent avouer leur désarroi, voire leur détresse ? Envers elles, on ressent un malaise plus que de l’empathie ?

Ne devrait-on pas apprendre à mieux écouter, accompagner et appuyer la souffrance psychologique des vieillissants au sein d’une société vieillissante comme la nôtre ?

Comment réagir à une personne âgée qui s’adapte mal à tout ce qu’impose la pandémie ? Que dire à une octogénaire pleurant son mari, alors qu’elle le croyait en sécurité au CHSLD ? Que répondre à des aînés qui avouent ne plus pouvoir donner du sens à leur vie ? Qui se sentent à la fois seuls et isolés ? À tant privilégier au Québec la marginalisation des retraités dans leur habitat hors de la mixité sociale, on en vient à tenir pour acquis leur degré de contentement, voire de résignation, par leur voix hors de la « normalité » sociale.

Déconditionnement

Depuis mars 2020, j’ai été confrontée au désir de mourir à cause de la souffrance morale. Dans ma seule famille, trois proches parents âgés ont formulé des idées suicidaires. Un d’entre eux a tenté de passer à l’acte. Son hospitalisation urgente n’a rien guéri, il fut retourné chez lui sans soutien psychologique adéquat et soutenu. C’est comme s’il allait de soi de souffrir à ce point quand on arrive à un âge avancé, qui plus est en déclin cognitif.

Le déconditionnement physique, cognitif et social des personnes âgées, effet collatéral de la pandémie, ne convient-il pas de s’en préoccuper au plus haut point au sein de la société en général tout autant que dans des milieux dits fermés, tels les établissements d’hébergement ? L’idéation suicidaire chez les aînés, le sentiment de solitude extrême, le désœuvrement pandémique, ne devraient-ils pas être pris plus au sérieux, en toute priorité avec toutes les ressources nécessaires, par des intervenants vraiment formés en la matière, en un suivi aussi structuré que pertinent ?

On a trop tendance à oublier les personnes âgées, qui ont grand besoin, elles aussi, de retrouver un semblant de normalité.