Lourdeur et lenteur de la formation des psychologues

Il faut « recruter des psychologues » selon un article récent (« Un plan pour la santé mentale bien accueilli, mais jugé incomplet », Isabelle Porter, 26 janvier 2022). Encore faut-il les former.

Même avec une maîtrise en traduction et un parcours doctoral en philosophie et en linguistique, riche d’une expérience professionnelle où il a fondé et dirigé pendant plus de vingt ans sa propre entreprise, nourri depuis des années par une passion pour l’étude dans les domaines les plus éclectiques et doté de qualités humaines et d’une facilité d’apprentissage hors du commun (ne me croyez pas partiale !), mon conjoint dans la mi-cinquantaine s’était vu contraint de s’asseoir sur les bancs du bac en psycho avec des « flos » de 18-19 ans (à qui il aurait pu enseigner !) pour amorcer sa formation vers la pratique de la psychologie clinique.

Et ce, après avoir dû suivre trois cours collégiaux préalables pour y être admis (psychologie, biologie et statistique) — à distance et à son rythme, fort heureusement. Sans compter le cheminement obligé d’un stage de quelque 6000 heures non rémunéré à la fin des longues années d’études doctorales avant d’avoir droit au titre, tout en combattant les pressions pour se diriger en recherche plutôt qu’en clinique. Accablé par la lourdeur et la lenteur du processus, découragé, dépité, il a tout abandonné. Mais l’histoire de mon conjoint n’est pas l’objet de ma lettre, elle ne sert qu’à illustrer mon propos.

J’en veux aux universités et au gouvernement. Reclus, pour ne pas dire engoncés, dans une chasse gardée qui relègue les aspirants à un abominable parcours du combattant, ils ne font rien pour accélérer et faciliter la formation de nouveaux psychologues, rendue lourde, lente, complexe et hyperprotégée, alors que les besoins sont si criants (il en faudrait des milliers pour répondre aux besoins actuels !).

On a bien créé un programme accéléré de formation pour les préposés aux bénéficiaires et il existe dans certains domaines — universitaires ou autres — des formations professionnelles (par opposition à un enseignement classique). Alors, pourquoi ne crée-t-on pas un programme similaire pour devenir psychologue clinicien ? Un programme où l’expérience de vie, les aptitudes, le bagage universitaire passé, la feuille de route professionnelle compteraient pour plus dans la balance de ce qui est nécessaire pour cheminer vers la pratique ? Laissons le parcours long aux jeunes qui doivent vivre leur jeunesse et ouvrons un parcours accéléré pour ceux dont le vécu est déjà un acquis.

Pour ma part, si j’avais besoin du soutien d’un ou d’une psychologue, j’aurais nettement plus confiance de m’en remettre à une personne « qui a du vécu » qu’à une recrue qui a l’âge de mes enfants ! À une époque où il faut se « réinventer », dit-on, opérer un changement de carrière radical oblige une part de sacrifice, cela va de soi, mais ça ne devrait tout de même pas tenir des douze travaux d’Hercule !

Peut-on poser les bonnes questions aux instances concernées et cesser de ne décrier que le manque de « main-d’œuvre » ? Peut-on demander qu’on lève les embûches et qu’on ouvre l’entonnoir au lieu d’aller de constat en constat, sans rien changer ? Peut-on concevoir qu’une université ouverte, visionnaire, novatrice, mette sur pied un programme adaptatif calibré en fonction de la réussite, et non pas axé sur un nombre d’heures d’enseignement fixe et obligé ? Quand on peut saisir un concept en 20 minutes, à quoi sert d’y passer 20 heures de cours ?

Il est sans doute trop tard maintenant pour mon conjoint, mais s’il avait pu devenir psychologue dans un programme accéléré adapté aux gens d’expérience passionnés comme lui, il se trouverait aujourd’hui à servir pour les quelque 25 prochaines années une clientèle déjà affamée de bien-être mental. On ouvrirait demain un tel programme doctoral professionnel que mon conjoint aurait peu d’hésitation à y consacrer les quelques prochaines années. Je suis sûre que bien d’autres gens de talent et motivés seraient également intéressés.