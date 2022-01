Continuer de diffuser des spectacles sera toujours plus payant

Quel ne fut pas notre étonnement de lire dans le journal d’hier un article titrant que d’annuler un spectacle rapportait plus aux diffuseurs que de le présenter.

L’article porte à l’attention des lecteurs certains cas où, pour différentes raisons, l’annulation de représentations offre une aide financière plus généreuse au diffuseur que s’il les présentait.

Nous aimerions nuancer cette affirmation.

Établissons d’entrée de jeu que la Mesure de soutien à la diffusion de spectacle québécois mise en place en 2020, et qui permet de soutenir le modèle d’affaires de la diffusion, est une bonne mesure, et que c’est de manière unanime que tout le secteur des arts de la scène souhaite qu’elle se poursuive aussi longtemps que nécessaire.

Sans cette mesure, mise en place rapidement et de manière exemplaire par les équipes du CALQ, aucun diffuseur n’aurait eu la témérité, dans ce contexte aussi changeant qu’incertain, de s’engager sur une programmation, d’embaucher des artistes, de refaire des mises en vente et, du coup, d’empêcher tout notre écosystème de se dévitaliser complètement. Cette mesure a été plus qu’une bouée de sauvetage : notre oxygène.

Les modèles d’affaires du secteur de la diffusion au Québec sont nombreux. Ce n’est pas un bloc monolithique. Prétendre unilatéralement qu’il vaut mieux annuler que présenter des spectacles n’est donc pas du tout en phase avec la réalité nuancée du terrain. Cette mesure engendre-t-elle, pour certains, des effets pervers ? Oui, malheureusement. Est-elle perfectible ? Sans doute ; et les équipes du CALQ n’ont cessé de la peaufiner au cours des 18 derniers mois. A-t-elle pu soutenir l’ensemble des artistes et des artisans des arts vivants ? Malheureusement pas.

Il faut bien comprendre que cette mesure est dégressive. Elle est donc par nature plus généreuse lorsque les salles sont complètement fermées, car elle rembourse 75 % des billets qu’on ne peut pas mettre en vente.

Elle est aussi très complexe. Les montants d’aide accordés varient selon des critères aussi pointus que le prix moyen des billets des dernières années, les moyennes de vente, etc. Il se peut, à l’aube de cette troisième réouverture en 22 mois, que les choix budgétaires et promotionnels de certains diffuseurs les placent devant des décisions financières difficiles à prendre.

Depuis le début de la pandémie, les diffuseurs sont sous pression. Ils savent et reconnaissent l’importance de chacune de leurs décisions sur l’ensemble de l’écosystème. Ils ont pris des risques artistiques afin de soutenir le plus d’artistes possible dans le plus de disciplines possible. Lorsqu’ils annulent un spectacle, c’est que toutes les autres avenues ont été étudiées.

Parce que nos diffuseurs savent combien il leur en coûte d’annuler un spectacle.

Il leur en coûte de voir, impuissants, tous les liens de confiance développés avec les clientèles s’effriter chaque fois un peu plus.

Il leur en coûte de mener à l’épuisement leurs ressources de billetterie et leur personnel.

Il leur en coûte de mettre un terme à des années d’efforts de création parce qu’une œuvre ne rencontrera jamais son public.

Il leur en coûte aussi de perdre le sens même de leur travail.

Bref, nous tenons à le réaffirmer : soutenir, même de manière imparfaite, l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie avec cette mesure d’aide à la diffusion, et continuer de diffuser des spectacles sera toujours plus payant, pour tous, que de ne pas le faire.

* Cette lettre est également appuyée par : Étienne Legault, président, Les Voyagements-Théâtre de création en tournée ; Rachel Morse, coprésidente, Conseil québécois du théâtre ; Joachim Tanguay, président, Théâtres Unis Enfance Jeunesse ; Danièle Drolet, présidente de l’Association des diffuseurs spécialisés en théâtre ; Françoise Henri, présidente, Conseil québécois de la musique ; Marie-Claude Bouillon, présidente, En Piste - Regroupement national des arts du cirque ; Paul Caskey et Fannie Bellefeuille, co-présidents, Regroupement québécois de la danse ; et Michel Sabourin, porte-parole, Association des salles de spectacles indépendantes du Québec.