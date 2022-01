Le programme d’aide à domicile, un choix de société

Bien sûr que je n’en peux plus de la pandémie, mais il faut garder une vision globale de la santé, et je veux parler ici de maintien à domicile. Je n’en peux plus d’entendre tous les partis politiques, sans exception, qui ont exercé le pouvoir au Québec depuis une trentaine d’années parler de maintien à domicile. On ajoute quelques millions de dollars par année et on se fait accroire qu’on va régler le problème avec un peu d’argent. La commission Clair avait pourtant indiqué et documenté le fait que la société québécoise allait connaître un vieillissement rapide, mais aucun gouvernement n’en a tenu compte.

Voici quelques réflexions forgées à partir de mes 82 ans de vie et de mon expérience comme directeur de CLSC pendant 16 ans.

1. Au lieu du terme « maintien à domicile », j’aimerais mieux « programme d’aide pour permettre aux personnes âgées de demeurer chez elles ».

2. Je demande que l’État québécois énonce clairement sa position sur le projet d’aider les personnes âgées à demeurer dans leur milieu de vie et d’en faire une priorité. Une loi serait nécessaire pour préciser les objectifs d’un tel programme, la place qu’on veut lui donner dans l’ensemble du milieu social et du réseau de la santé, les responsabilités de chacun, les budgets qu’on veut lui octroyer et les droits des Québécois en regard d’un tel programme.

3. J’ai beaucoup de respect pour M. Legault, et particulièrement pour M. Dubé, mais je suis en désaccord avec l’idée d’investir des milliards de dollars dans un nouveau service qu’on appelle Maison des aînés. Investir autant d’argent dans l’institutionnel me semble une orientation très discutable. Il aurait à mon avis coûté moins cher de mettre à niveau les CHSLD !

4. Un programme d’aide pour permettre aux gens de rester chez eux est essentiellement un enjeu social, un choix de société. En faire un enjeu médical est une mauvaise orientation. C’est la société québécoise, aidée par l’État québécois, et non le monde médical qui décide d’une telle orientation. Bien sûr que le monde médical est un partenaire essentiel, mais comme le sont tous les autres professionnels importants dans la poursuite des objectifs du programme.

5. Un programme essentiellement social suppose que le travailleur social en soit un agent de premier plan. C’est le professionnel qui connaît le mieux le milieu social dans lequel on veut aider les gens à demeurer chez eux. Évidemment, le médecin de famille doit être mis à contribution dans cette décision, mais je crois que le travailleur social doit demeurer le maître d’œuvre.

6. Toute personne prise en charge par ce programme devrait être branchée, par un réseau téléphonique, à un service d’info santé, où un professionnel qui assure le suivi aurait accès au dossier sociomédical de la personne qui appelle, en cas de besoin.

7. Un tel programme exige une collaboration et une concertation de tous les acteurs sociaux. Le monde municipal devrait tenir un rôle important dans ce programme, de même que le réseau communautaire. Il faut comprendre que les personnes qui choisissent de demeurer à domicile peuvent parfois avoir besoin d’aide matérielle (alimentation, entretien, déplacements, contacts sociaux, etc.).

8. Une ressource comme les centres de jour est importante (physiothérapie, activités physiques, contacts sociaux, activités culturelles, soutien pour l’accès à l’informatique, etc.). Je me souviens qu’en Suède, en 1989, toute personne aidée à domicile ne vivait jamais à plus de 500 mètres d’un centre de jour.

Je conclus en insistant sur le fait que le programme d’aide à domicile est d’abord et avant tout un choix de société, et non une solution de rechange à l’institutionnel. Je veux que l’État du Québec reconnaisse et affirme ce choix.