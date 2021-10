Élection municipale et enjeux scolaires

Le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MEMO) œuvre en éducation depuis près de 35 ans. À chaque campagne électorale, ses membres transmettent aux candidats les enjeux de réussite scolaire qui préoccupent les familles et qui doivent être le fruit d’un travail de collaboration entre les milieux municipaux et scolaires.

La pandémie et la disparition de la démocratie scolaire en 2020 ont eu des impacts majeurs sur l’école communautaire. Une des priorités, selon le MEMO, est celle du partage d’une vision commune qui contribue à l’aménagement et au développement des quartiers et des villes. Quels sont les engagements des candidats à la mairie concernant la gouvernance locale ? Cette gouvernance qui permet de trouver ensemble des solutions afin de mettre en œuvre des actions qui ont une incidence sur la réussite éducative des élèves. Quelles sont leurs orientations concernant le partage des locaux, des équipements, des terrains de jeu afin de permettre aux élèves et à leur famille de profiter toute l’année d’installations culturelles, de loisirs ou de sport ? Est-ce que les partis municipaux s’engagent à s’impliquer en matière de persévérance scolaire, de développement social, d’éducation populaire et de sécurité alimentaire ? Quelles sont leurs priorités pour lutter contre la pauvreté ? Revendiquent-ils un repas par jour pour tous les élèves dans tous les établissements, comme l’offrent la plupart des pays prospères ? Vont-ils financer les organismes communautaires qui soutiennent l’aide aux devoirs ?

En matière de patrimoine architectural, d’espaces scolaires à construire ou à rénover, de développement urbain et de transport actif et collectif, quels sont leurs projets pour les élèves ? Sont-ils prêts à investir pour améliorer la qualité de vie de cette jeunesse et des familles ? Vont-ils assurer des déplacements sécuritaires aux abords des écoles ? Ajouter des brigadiers scolaires et offrir un service de transport collectif de qualité aux étudiants ? Quels sont leurs engagements en matière, de logements abordables, communautaires et sociaux, alors que le prix des loyers ne cesse d’augmenter en précarisant la situation économique des familles ? Dans la métropole, l’accueil des familles immigrantes et leur francisation se trouvent au cœur de l’avenir linguistique, social et économique du Québec. Quelles sont les propositions des candidats afin de favoriser une inclusion harmonieuse des nouveaux arrivants et des familles immigrantes de plus longue date ?

Ces enjeux, qui illustrent la nécessaire collaboration entre les milieux municipaux et scolaires, sont nombreux et ne doivent pas être abordés que sous l’angle de la gouvernance du parc immobilier scolaire ou du sous-financement chronique du gouvernement du Québec. Il faut des engagements des partis municipaux au bénéfice de ces élèves. Le MEMO attend des candidats à la mairie des réponses concrètes sur ces nombreux sujets afin de permettre à tous de prendre une décision éclairée le 7 novembre prochain.