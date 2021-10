Tribunal spécialisé: un appel au ralliement

Caroline Boulanger, Étudiante à la maîtrise, Université d’Ottawa ; Mélanie Brunet, Candidate au doctorat, Université d’Ottawa ; Catherine Cartier, au nom du Regroupement des Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) ; Isabelle Charest, Ministre responsable de la Condition féminine ; Léa Clermont-Dion, Auteure et Réalisatrice ; Colette Cummings, Directrice générale de l’AFPAD ; Dominique Damant, PhD, Professeure retraitée, Université de Montréal ; L’honorable Pierre J. Dalphond, Sénateur ; Ingrid Falaise, Documentariste et comédienne ; Catherine Flynn, Professeure, UQAC ; Sophie Gagnon, Directrice générale de Juripop ; Arlène Gaudreault, Présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes ; Sonia Gauthier, Professeure, Université de Montréal ; Iseraline Guillaume, Étudiante à la maîtrise, Université d’Ottawa ; Jocelyne Jolin, Directrice générale, SOS violence conjugale ; Simon Jolin-Barrette, Ministre de la Justice et Procureur général du Québec ; Christine Labrie, Députée de Sherbrooke ; Patrick Ladouceur, Candidat au doctorat, Université d’Ottawa ; Daniel Lafrance, Président, Commission des services juridiques ; Louise Langevin, Professeure titulaire, Université Laval ; Simon Lapierre, PhD, Professeur titulaire, Université d’Ottawa ; Sabrina Lemeltier, Présidente de l’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, au nom de ses 30 membres ; Michaël Lessard, Avocat et doctorant en droit à l’Université de Toronto ; Aïcha Madi, Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), au nom de ses 26 centres (CALACS) ; Marie-Noëlle Maurice, Coordonnatrice, Projet PEVC ; Isabelle Melançon, Députée de Verdun ; Manon Monastesse, Présidente de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, au nom de ses 56 maisons membres ; Annie Mercier ; Monic Néron, Réalisatrice du documentaire La parfaite victime ; Émilie Perreault, Réalisatrice du documentaire La parfaite victime ; Marie-Claude Richer, Avocate et directrice du projet Rebâtir ; Julie Snyder, Animatrice, productrice et femme d’affaires ; Jacqueline Thibault, Candidate au doctorat, Université d’Ottawa ; Lily Thibeault, Comédienne et autrice ; Alexandre Tremblay-Roy, Président, Regroupement des organismes québécois pour hommes agressés sexuellement (ROQHAS), et pour les 3 organisations indépendantes SHASE, EMPHASE et CRIPHASE ; Alexandra Vincent, Candidate au doctorat, Université d’Ottawa.