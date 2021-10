Écouter, pour prendre soin des soignants

Nous sommes tous des soignants : infirmières, travailleurs sociaux, préposés aux bénéficiaires, proches aidants, adjoints administratifs, médecins, gestionnaires, bénévoles, éthiciens, pairs aidants, ambulanciers, organisateurs communautaires, patients partenaires, sages-femmes, enseignants et chercheurs en santé.

Nous sommes aussi des parents, filles et fils, conjoints, frères et sœurs, voisins et citoyens. Malades et en santé, à tour de rôle, nous avons besoin d’être soignés.

Dans notre profession comme dans nos vies, prendre soin est une façon naturelle d’être en relation. Mais notre capacité à prendre soin est fragilisée. Cela s’exprime en épuisement, dépression, anxiété, maladies, perte de sens et désengagement. Les départs et les démissions ne sont que la pointe de l’iceberg.

La « petite révolution » dont nous avons besoin n’est pas une révolution financière ou technologique, pas plus qu’une réforme des structures. Nous ne manquons pas d’argent ni de louanges. Nous sommes conscients de nos privilèges et de nos devoirs.

Nous avons besoin d’une « révolution de sens ». Besoin de retrouver le cœur de ce qui nous anime. Besoin d’avoir le temps d’être présents, d’écouter, de réconforter. Besoin d’espace pour prendre soin les uns des autres.

Des humains

Nous avons besoin d’être vus comme humains : sensibles, intelligents, engagés. Forts et fragiles à la fois. Plutôt que comme des chiffres et des ressources à optimiser.

Le spectre de la « rupture des services » ne peut servir de prétexte à prendre le pouvoir sur les soignants comme sur des machines. Nous sommes engagés à soigner. La compassion est notre moteur. Un moteur qui s’épuise lorsqu’il ne peut se ressourcer.

Nous ne sommes pas des marchands de miracles et n’avons pas de solutions magiques. Ni pour soigner le malade atteint d’une maladie incurable. Ni pour guérir notre système de santé fragilisé, se rétablissant d’une des pires crises sanitaires depuis un siècle.

Nous savons que les réponses sages à des problèmes complexes demandent d’abord et avant tout une écoute authentique. Nous savons que nous ne pouvons pas guérir seuls : ni l’individu ni le système.

Nous avons besoin d’écoute. De nos décideurs publics et de nos concitoyennes et concitoyens. Nous en appelons au dialogue. Pas de ces dialogues de surface aux fins de relations publiques ni au dialogue corporatif derrière des portes closes. Nous avons appris le respect des savoirs de chacun : savoirs d’expérience, savoirs professionnels, savoirs scientifiques et savoirs citoyens. Nous voulons apprendre les uns des autres pour trouver des solutions ensemble, avec vous.



* Ce texte est signé par une quarantaine de professionnels :



