Lettre à François Legault

Sept à dix milliards de dollars (sans doute plus) seront engloutis directement dans la construction de ce troisième lien qui n’aura de vertu que de vous faire élire. C’est un projet en quête de justification depuis le début : quelles raisons pourrait-on donner pour le faire ? Au début, il était essentiel pour détourner les poids lourds de la ville. Maintenant, c’est pour le transport en commun qui est nécessaire ! Projet inutile qui coûtera plus cher encore pour cause d’étalement urbain. Est-ce que les nouvelles écoles qu’on ouvrira dans la 8e couronne et celles qu’on fermera dans la 2e et la 3e seront comptabilisées dans les coûts ?

À qui donc servira ce tunnel ? Pas aux citoyens qui paieront la note. Peut-être servira-t-il pendant quelques années à un certain nombre d’automobilistes avant que l’étalement urbain ne ramène la congestion au même niveau. Car il est démontré depuis longtemps que la congestion reprend de plus belle dès que se termine la construction de quelques milliers de résidences en périphérie lointaine.

Les seuls vrais gagnants seront les constructeurs de l’ouvrage comme tel et les « développeurs » qui auront réussi à faire dézoner des bonnes terres agricoles de la rive sud pour mettre des beaux cottages neufs à 45 minutes de Québec. Ça ou jeter de l’argent par les fenêtres, c’est la même chose pour moi. Le plus ironique, c’est que le centre Vidéotron, une autre idée géniale portée par vos inspirantes radios de Québec, aura l’air de n’avoir coûté que de l’argent de poche en comparaison à votre tunnel qui débouchera juste à côté.

Pourquoi je ne peux pas voter pour la CAQ alors que je vous perçois comme des personnes honnêtes qui semblent sincèrement vouloir améliorer les choses au Québec ? Parce que votre parti a une idée du développement fossilisée dans les années 60. Parce que vous vous accrochez à de mauvais projets pour des raisons électoralistes. J’ai aussi bien peur que le projet de transport « structurant » ne devienne qu’un projet médiocre par l’intervention de votre gouvernement qui ne semble pas comprendre les villes et le besoin de densifier pour que le transport en commun fonctionne. Mais c’est une autre histoire.

Posons le problème autrement ? Si vous aviez 10 milliards de dollars à dépenser, quels seraient les projets les plus rentables et les plus structurants pour l’économie du Québec ? Quels projets augmenteraient le PIB et la compétitivité du Québec ? Est-ce que ce serait un projet qui allongera le parcours moyen des voitures pour envoyer nos économies en Alberta ou au Moyen-Orient, qui nous obligera à entretenir plus d’infrastructures, qui réduira les terres arables productives ? Je ne pense pas, et vous non plus d’ailleurs. SVP, il est encore temps de vous ressaisir. Trouvez quelques problèmes de structure de sol sous le fleuve pour justifier l’abandon du projet et mettez l’argent là où il sera productif.

D’ici là, je vais garder mes sous pour me préparer à payer ma part d’impôt de ce projet farfelu. Ou bien le garder pour un parti qui aura une chance de le bloquer.

Je garde espoir en votre capacité de bien savoir compter et en votre amour du Québec pour un revirement de situation.