La démarche socratique du dialogue ouvert

Socrate n’en croit pas ses oreilles. Au Ve siècle av. J.-C., la pythie de l’oracle d’Apollon à Delphes le désigne comme étant le plus sage des êtres humains, alors qu’il prétend ne rien connaître, ou presque, et ne pas savoir ce qu’est réellement la sagesse.

Afin de comprendre le sens de cette étrange prophétie, Socrate entreprend une quête en interrogeant les hommes réputés les plus sages de son époque.

Mais au lieu de confronter les affirmations de ses interlocuteurs sur leur supposée sagesse, le père de la philosophie entame une démarche de dialogue ouvert qui devrait encore nous inspirer aujourd’hui lors de nos débats de société, lors de nos échanges sur les réseaux sociaux ou lorsque nous discutons entre amis.

La démarche socratique

Dès le début d’un dialogue sur un sujet litigieux, Socrate demande aux interlocuteurs d’ouvrir leur esprit aux idées différentes des leurs. Il exige de lui-même et des autres que personne ne prétende savoir d’avance la conclusion de la discussion à venir. Ce sont les deux conditions de possibilité d’un échange sain entre personnes raisonnables.

Pour progresser dans une approche de dialogue respectueux vers une nouvelle connaissance, l’honnêteté et la modestie sont exigées à tout moment.

Dans sa démarche, Socrate demande donc constamment à ses interlocuteurs s’ils sont d’accord avec les propos émis ou les questions soulevées lors des discussions. Il n’impose jamais une idée sans l’examiner dans tous les sens et sans la mettre à l’épreuve de l’accord entre les participants de la discussion.

Cette façon de faire requiert des efforts et du temps. Dans la conversation, Socrate n’avance pas à coups de certitudes et d’affirmations, mais plutôt par le doute et le questionnement.

La logique du dialogue socratique exige ainsi un préalable d’humilité et d’entente entre les partis afin de mettre à l’épreuve les points de vue opposés, les croyances et les idées reçues.

Il se peut qu’un dialogue ouvert n’aboutisse pas à un accord final sur le sujet du débat. C’est un risque à prendre si nous voulons avancer en mode de coopération.

Quelques dialogues de Platon mettant en scène Socrate se terminent d’ailleurs par une reconnaissance de l’impossibilité d’arriver à un accord sur un sujet donné.

Toutefois, l’ouverture d’esprit, l’humilité et l’engagement à la possibilité de changer d’idées au terme d’une discussion permettent d’avancer vers la connaissance, c’est-à-dire la naissance en coopération d’une idée nouvelle obtenue par consensus.

Voilà pourquoi la démarche socratique devrait nous inspirer encore aujourd’hui par-delà nos différends et nos coups de gueule sur les réseaux sociaux et ailleurs.