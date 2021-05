Pour la littératie agricole dans nos écoles

Lors de son passage à l’émission Tout le monde en parle, l’agronome Louis Robert a dressé, avec nuance et bonne mesure, un portrait somme toute inquiétant de notre réalité agricole actuelle. On peut toutefois en tirer un constat positif : la présence d’un agronome dans une émission de variétés aussi populaire et influente témoigne de l’intérêt grandissant du public pour l’agriculture.

En entrevue, l’agronome vedette s’est d’ailleurs réjoui de cette prise de conscience collective et souhaite que la population s’implique davantage à l’avenir dans le milieu agricole, notamment en interpellant les élus sur les sujets agricoles d’actualité, tels que l’utilisation raisonnée des pesticides et des fertilisants.

Mais comment susciter plus d’implication citoyenne alors qu’en général les gens connaissent si peu le secteur de l’agriculture ? Une solution simple et porteuse pourrait être l’inclusion de la littératie agricole dans le cursus scolaire québécois.

Enseigner l’agriculture, c’est enseigner notre territoire, notre histoire, notre identité et notre culture. Ce que nous cultivons et mangeons est le reflet non seulement des contraintes climatiques et édaphiques de notre milieu géographique, mais également celui de l’évolution technologique et sociale qui a façonné notre province. L’histoire du Québec, sa division administrative et son contexte géographique font déjà partie du cursus d’enseignement ; des notions sur notre paysage agroalimentaire s’y intégreraient harmonieusement.

Saviez-vous, par exemple, que le Québec comporte à lui seul près de la moitié des vaches laitières au pays ? Que nous fournissons environ 70 % de la récolte mondiale en sirop d’érable ? Que nous sommes la principale province productrice de canneberges au Canada (et au 2e ou 3e rang mondial, selon les années) ? Ou encore que le Québec est au 2e rang à l’échelle mondiale quant aux volumes de bleuets sauvages récoltés ?

Mieux encore : on pourrait aussi initier les enfants aux concepts de base de l’agriculture. Que sont exactement les mauvaises herbes, et pourquoi chercher à les éradiquer ? D’ailleurs, qu’est-ce qu’un pesticide — est-ce différent d’un herbicide, d’un nématicide, d’un insecticide ? Qu’est-ce que l’agriculture biologique, et quels sont les bienfaits théoriques ? Cela a-t-il un lien avec les OGM ? Et qu’en est-il de la permaculture et de l’agriculture de précision ? Pourquoi la majeure partie du « maïs » cultivé au Québec n’est-elle pas destinée aux humains ?

Inculquer ce savoir aux enfants et aux adolescents, c’est leur donner des outils pour faire des choix alimentaires mieux éclairés, avec des considérations qui dépassent les seuls concepts nutritionnels. On ferait même d’une pierre deux coups : plusieurs études indiquent un lien entre la compréhension de la production de nourriture et le respect de la nutrition, de l’agriculture dans la société, et de l’environnement.

Le succès de L’École-O-Champ (un organisme montréalais sans but lucratif inspiré du mouvement américain Farm-to-school), entre autres, est révélateur : les enfants et les adolescents adorent explorer, expérimenter et s’approprier l’une des plus vieilles pratiques de l’humanité. Étant donné que l’agriculture et l’agronomie profitent d’une attention médiatique exceptionnelle, l’occasion est belle d’inclure enfin ces disciplines en classe. Cela contribuerait à faire de notre relève de meilleurs citoyens plus aptes à se nourrir de façon saine, plus respectueuse de l’environnement, tout en stimulant l’économie québécoise : un pas de plus vers notre souveraineté alimentaire.