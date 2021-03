De plus en plus de nouveaux arrivants au Québec envoient leurs enfants à l’école anglaise, puisqu’ils peuvent le faire tant qu’ils ont un statut temporaire sur le territoire. Selon des données obtenues par Le Devoir, ils sont deux plus nombreux à le faire maintenant qu’il y a 10 ans.

Aujourd’hui, Le Devoir veut connaître votre avis : devrait-on obliger les nouveaux arrivants ayant un statut temporaire à inscrire leurs enfants à l’école en français ? Nous attendons vos réponses en commentaires !